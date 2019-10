Sogenannte „Megakirchen“ bekommen in den USA immer mehr Zulauf. Warum eigentlich? Der Soziologe Prof. Dr. Thomas Kern von der Universität Bamberg und seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Insa Pruisken haben dies in einer Studie untersucht und nennen drei Gründe.

Im Einzelnen seien dies: weniger Bindung an kirchliche Traditionen, religiöse Selbstverwirklichung und geringe Zugangsbarrieren für Neumitglieder. Vor allem junge Menschen fühlten sich oft nur noch locker mit den ethnischen Herkunftsgruppen und religiösen Traditionen verbunden, in denen sie aufgewachsen sind. „Wer sich nicht mehr so stark mit dem religiösen Hintergrund der eigenen Familie identifiziert, aber dennoch christlich bleiben möchte, kann mitunter durch die religiöse ‚Popkultur‘ in der Kirche gehalten werden“, erklärt Kern.