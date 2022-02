Lisa und Lukas Repert: Warum wir glauben

Zwei ganz besondere Menschen. Zwei Leben mit unglaublichen Höhen und herausfordernden Tiefs – doch am Ende steht ein Happyend!

Werbung

Die Liebesgeschichte des jungen Paares beginnt nicht wie üblich. Genauso wenig, wie das Leben von Lukas und Lisa auf geraden Bahnen verlief. Obwohl beide in einem behüteten Elternhaus aufwachsen und eine schöne Kindheit erleben, scheren sie irgendwann aus der bürgerlichen Szene aus.

Lukas rutscht in eine Drogenkarriere ab, obwohl er als Jugendlicher auf christlichen Freizeiten Jesus kennengelernt hatte. Sein ungesunder Lebensstil zwischen Alkohol und Drogen und Partys macht ihn total kaputt. Es zerstört nicht nur ihn und seine Gesundheit, sondern auch seine Beziehungen zu Freunden und seiner Familie. Lukas schämt sich seines Lebens, doch er findet keinen Weg heraus. Bis Gott eingreift, der ihn nie losgelassen hat. Am Tiefpunkt seines Lebens begegnet Lukas Gott ganz neu. Mit Gottes Hilfe und seiner wiedergefundenen Freunde lernt er ein neues Leben aufzubauen, übt sogar einen Beruf aus. Bis ihm Gott die Bibelschule THS aufs Herz legt.

Lisa wächst mit ihren Geschwistern behütet in einem Bergdorf auf. Als ihre Eltern sich scheiden lassen bricht für Lisa eine Welt zusammen. Nichts ist mehr, wie es war. Lisa sucht sich eine Ausbildung weit entfernt von zu Hause in einer Großstadt und fängt an, ihr Leben zu genießen. Bis eines Tages eine geheimnisvolle Krankheit sie zu zerstören droht. Ihre Kräfte schwinden erschreckend. Sie muss ihre Ausbildung abbrechen und nach Hause zu ihrer Mutter ziehen. Weder eine Diagnose noch eine Heilung sind in Sicht, es geht ihr immer schlechter. Bis Lisa sich in ihrer Not zu und an Gott wendet. Das Wunder geschieht: Lisa wird Schritt für Schritt von ihrer geheimnisvollen Krankheit geheilt. Dies verändert ihr Leben und ihr Denken.

Sie entscheidet sich, auf eine Bibelschule zu gehen. Mit Hingabe widmet sie sich ihrem Studium. Bis sie sich in einen anderen Bibelschüler verliebt. Doch diese Beziehung ist sehr toxisch und verletzt Lisa bis ins Innerste. Sie kann nicht mehr an die Liebe eines Mannes glauben. Es stellen sich auch tiefe Zweifel an Gott und seine Liebe ein. Doch Gott hat einen Plan! „Wie sich Gott uns zeigte und wir die wahre Liebe fanden“, erzählen Lisa und Lukas offen und authentisch.

Von Christa Keip

Leseprobe (PDF)