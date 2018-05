Es sei „bemerkenswert“, „dass wir ausgerechnet in den Tagen, in denen sich die Heidelberger Disputation zum 500. Male jährt, in der Öffentlichkeit eine leidenschaftliche Debatte über das Kreuz führen“, schreibt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in einem theologischen Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Gemeint ist die Debatte, um den bayrischen Beschluss, ab dem 1. Juni im Eingangsbereich jeder staatlichen Behörde Bayerns ein Kreuz aufzuhängen. Ausführlich widmet sich der Ratsvorsitzende der Betrachtung des Kreuzes durch Martin Luther – im Zusammenhang mit der religiösen und öffentlichen Bedeutung des Kreuzes heute.

