Viele Kirchen versuchen moderner zu werden. Was soll da ein Blick in die Kirchengeschichte des 16. Jahrhunderts bringen? „Der Kirche ist dagegen immer klar gewesen, dass eine zukunftsorientierte Kirche auch eine zurückschauende sein muss“, schreibt US-Pastor William Boekenstein in einem Artikel für das reformierte Netzwerk Evangelium21.

Die Kenntnis der Kirchengeschichte helfe …

… die Souveränität Gottes wertzuschätzen. … Lehren wie den Sonntagsgottesdienst anzuwenden, die in der Bibel nicht klar vorgeschrieben werden. … sich gegen Irrlehren und Sekten zu verteidigen. … sich nicht von Modeerscheinungen mitreißen zu lassen. … übliche kirchliche Praktiken neu zu bewerten. … heute ein mutiges christliches Leben zu führen.

