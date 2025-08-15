Predigen mit KI – und warum ich trotzdem noch selbst denke

Pastor Jonas Goebel schreibt seine Predigten nicht mit, sondern mithilfe von KI. Sie ist für ihn keine geistliche Autorität, sondern ein kreativer Sparringspartner: „KI ist für mich kein Zauberstab, sondern eher ein guter Gesprächspartner – fragt nach, hakt ein, bringt Ideen ein – und widerspricht auch mal.“ In sechs konkreten Schritten zeigt er, wie KI ihn unterstützt: vom Brainstorming über die Strukturierung bis zur multimedialen Aufbereitung. Aber: „Theologische Verantwortung, persönliche Auslegung, das Beten um den richtigen Ton – das bleibt alles bei mir.“

Goebel nutzt KI, um Ideen zu sortieren, zur Recherche biblischer Hintergründe und Entwicklung eines roten Fadens sowie für die Gestaltung kreativer Elemente und Medienformate. Sein Fazit: KI macht Predigten nicht „wahrer“, aber zugänglicher, kreativer und lebendiger – auch über den Sonntag hinaus.

