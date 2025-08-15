Jesus.de unterstützen!
Hand mit Stift, Glühbirne als Overlay
Symbolbild: Igor Kutyaev / iStock / Getty Images Plus

Predigen mit KI – und warum ich trotzdem noch selbst denke

Gemeinde

Pastor Jonas Goebel schreibt seine Predigten nicht mit, sondern mithilfe von KI. Sie ist für ihn keine geistliche Autorität, sondern ein kreativer Sparringspartner: „KI ist für mich kein Zauberstab, sondern eher ein guter Gesprächspartner – fragt nach, hakt ein, bringt Ideen ein – und widerspricht auch mal.“ In sechs konkreten Schritten zeigt er, wie KI ihn unterstützt: vom Brainstorming über die Strukturierung bis zur multimedialen Aufbereitung. Aber: „Theologische Verantwortung, persönliche Auslegung, das Beten um den richtigen Ton – das bleibt alles bei mir.“

Goebel nutzt KI, um Ideen zu sortieren, zur Recherche biblischer Hintergründe und Entwicklung eines roten Fadens sowie für die Gestaltung kreativer Elemente und Medienformate. Sein Fazit: KI macht Predigten nicht „wahrer“, aber zugänglicher, kreativer und lebendiger – auch über den Sonntag hinaus.

Weiterlesen im Juhopma-Blog.

Wenn die KI predigt

NEWS & Themen

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

