Christsein ohne Gemeinde – geht das?

- Werbung -

„Gott ja. Kirche nein.“ Diese Aussage begegnet der Theologin Daniela Mailänder sehr häufig. Sie glaubt trotzdem an Kirche, an die Gemeinschaft, an das Miteinander. Sie ist überzeugt: „Wir brauchen Kirche.“ Pfarrer David Brunner ist ebenfalls dieser Ansicht. In der aktuellen Folge seines Podcasts „Einfach Glauben“ beschäftigt er sich mit der Frage „Christsein ohne Gemeinde?“. Er nennt fünf Gründe, warum das seiner Ansicht nach nicht geht:

Der Mensch ist nicht fürs Alleinsein geschaffen Die Gemeinde braucht dich Gemeinde als Trainingsplatz Jesus im Wort des Bruders und der Schwester Der Segen göttlicher Verheißungen

Höre hier in den Podcast von David Brunner rein.