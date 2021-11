Die neue Haustür

- Werbung -

Wenn Konflikte, Nachrichten, Arbeit und Meinungen von Millionen Menschen auf sie einströmen, dann wünscht sich die Bloggerin und Autorin Veronika Smoor eine „innere Tür“, die sie im Bedarfsfall einfach zuschmeißen könne. Doch mit so einer „Tür“ müsse richtig umgegangen werden, meint Smoor.

Würden wir uns hinter unserer „Tür“ verschanzen und nicht mehr raus in die Welt gehen, dann würden wir kraftlos werden, so die Bloggerin. Hielten wir die „Tür“ dauerhaft geschlossen, dann könne auch niemand mehr hinein und Licht in unser Leben bringen. Die „Tür“ sperrangelweit offen stehenzulassen, sei jedoch keine Alternative, meint Smoor, denn dann kämen ungebetene „Gäste“ rein, die unser Leben unnötig durcheinanderwirbeln würden.

Deshalb fragt sich Veronika Smoor: Wie sieht der richtige Umgang mit unserer „Tür“ aus?

