Theologe N.T. Wright: „Ich glaube nicht an Leiterschaft“

Pastor Lothar Krauss hat in seinem „Leiterblog“ einen Auszug aus dem Buch „Jakobus, Petrus, Johannes und Judas für heute“ des britischen Theologen N.T. Wright veröffentlicht. Wright äußert sich darin kritisch zu den Konzepten „Führung“ und „Leitung“.

Er glaube nicht wirklich an „Leiterschaft“ und halte es nicht für die wichtigste Kategorie, schreibt der Theologe. Wright vergleicht Leiterschaft mit Freundschaft: „Es ist etwas, das am besten funktioniert, wenn man nicht über Leiterschaft (oder eben Freundschaft) nachdenkt“, sagt er, „sondern wenn man über das nachdenkt, was man tatsächlich zusammen macht.“

Ihm sei es lieber, ein Leiter habe keine Ahnung von Leiterschaft, aber dafür mehr Zeit mit Bibelstudium und Gebet verbracht, schreibt Wright. Mit Bezug auf 1. Petrus 5,1-7 meint er: „Die besten „Hirten“ überlegen nicht: ‚Wie kann ich ein Hirte sein?‘, sondern: ‚Wie kann ich mich am besten um diese Schafe kümmern?'“ Wright fordert eine „dienende Führung“ und Leiter mit Demut.

