Menschen, die gleich nach ihrer Covid-Impfung freiwillig länger sitzen bleiben, weil die Atmosphäre so schön ist – wo gibt’s denn sowas? Eva Jungs Hausärztin impft in den Räumen einer Kirche, und merkt: Die Menschen genießen den besonderen Raum und die Gemeinschaft, sie wollen gar nicht mehr gehen. „Gottesdienst at its best“, meint Jung.