„Ehe für alle“: Zustimmung und Kritik

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sieht die überraschende Wendung in der Diskussion um die „Ehe für alle“ trotz grundsätzlicher Zustimmung skeptisch. Sie kritisiert den plötzlichen „Zeitdruck“. Katholische Kirche und Evangelische Allianz sind gegen eine rechtliche Gleichstllung. Eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger befürwortet laut Umfragen die „Ehe für alle“, dazu SPD, Grüne und Linkspartei.

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montagabend zu erkennen gegeben hatte, dass sie Unionsabgeordneten das Votum für oder gegen die Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften freigeben will, entwickelte das Thema eine unerwartete Dynamik. Die SPD drängte unterstützt von den Grünen auf einen Beschluss noch in dieser Woche. Dazu dürfte es nun tatsächlich kommen, denn der Rechtsausschuss des Bundestags hat am heutigen Mittwoch mit knapper Mehrheit (20:19 Stimmen) entschieden, eine Abstimmung anzusetzen und empfahl außerdem die Annahme des Gesetzentwurfs des Bundesrats für die Öffnung der Ehe.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) kritisierte das Vorpreschen der SPD scharf und warf ihr „Vertrauensbruch“ vor. Die SPD müsse das Thema zusammen mit der Opposition aus Linken und Grünen auf die Tagesordnung bringen und „dann gegen uns diese Abstimmung durchführen“, sagte Kauder. Der Streit um die „Ehe für alle“ hat die große Koalition die ganze Wahlperiode lang begleitet. Aus Koalitionsdisziplin setzte die SPD bislang keine Abstimmung durch, auch wenn sie sich wiederholt für die Gleichstellung ausgesprochen hatte.

Der CDU-Politiker Jens Spahn rief zu gegenseitigem Respekt auf. „Wir müssen in dieser Debatte auf beiden Seiten verbal abrüsten“, schrieb Spahn in einem Gastbeitrag für die „Rheinische Post“ (Mittwoch). „Wenn jemand sagt, aus religiösen Gründen sei die Ehe für ihn etwas, das nur Mann und Frau vorbehalten ist, dann ist er nicht gleich homophob“, betonte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, der selbst die „Ehe für alle“ befürwortet.

Die Grünen haben die Ankündigung der SPD begrüßt, noch in dieser Woche über die „Ehe für alle“ abstimmen zu wollen. Der Bundestagsabgeordnete Volker Beck, der allen voran für die Öffnung der Ehe für Homosexuelle gestritten hatte, sprach am Mittwoch in Berlin nach der Sitzung des Rechtsausschusses von einem „historischen Schritt“. „Mich erfüllt das mit großer Freude“, erklärte er. Persönlich sei er „tief dankbar“, dass die Grünen „von Anfang an auf unsere Seite gekämpft haben.“ Auf Twitter schrieb Beck: „Die ‚Ehe für alle‘ passt zum Reformationsjubiläum & denkt Luthers Satz zu Ende: ‚Die Ehe ist ein äußerlich, weltlich Ding.'“ Beck ist auch religionspolitischer Sprecher seiner Partei.

Evangelische Allianz und katholische Kirche lehnen „Ehe für alle“ ab

Die evangelikale Evangelische Allianz bekräftigte in einer aktuellen Stellungnahme ihre Ablehnung der „Ehe für alle“. Darin heißt es, dass es im Kern bei der Öffnung der Ehe nicht nur um die Beseitigung von Diskrimierungen gehe: „Der unscharfe Begriff ’symbolische Diskriminierung‘ wird mit einer ‚Änderung des Eheverständnisses‘ durch den ‚gesellschaftlichen Wandel‘ begründet. Insofern handelt es sich nicht um eine Öffnung der Ehe ‚für alle‘, sondern um die ’symbolische‘ Abschaffung des klassischen, aus Sicht der Antragsteller überholten Ehebegriffs.“ Die Evangelische Allianz dagegen halte am Eheverständnis von Mann und Frau und Familie fest. „Sie sind die Keimzelle einer jeden Gesellschaft“, heißt es. „Wird dieses Eheverständnis aufgelöst, werden sich weitere Fragen ergeben: etwa, ob auch Polygamie oder Geschwisterehen legalisiert werden sollten.“

Generalsekretär Hartmut Steeb hatte bereits im Februar erklärt, dass die Ehe „per Definition die lebenslängliche Liebes- und Treuegemeinschaft zwischen einer Frau und einem Mann“ sei. Die Ehe müsse Ehe bleiben, der Slogan „Ehe für alle“ sei populistisch. Homosexuelle Partner sollten laut Steeb auch keine Kinder adoptieren dürfen. „Kinder brauchen zu ihrem Wohl Vater und Mutter“, so der Generalsekretär.

Die Allianz wehrt sich gegen den Vorwurf, Homosexuelle zu diskrminieren. Die Ehe regele die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Partner. „Manches davon kann ebenso für gleichgeschlechtliche Paare gelten“, heißt es in der Stellungnahme. Dafür gebe es mit dem Lebenspartnerschaftsgesetz ein eigenes Rechtsinstitut. „Zwischen Ehe und Lebenspartnerschaft wird nach dem juristischen Grundsatz differenziert, das ‚Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln‘ ist.“ Ausdruck dieser Differenzierung – und ebenfalls keine Diskriminierung – sei, dass die Lebenspartnerschaft ihrerseits heterosexuellen Paaren nicht offen stehe. Auch wenn sich der Gesetzesentwurf auf das BGB beziehe, führe er zu einer normativen Veränderung des Ehebegriffs. „Wir halten es für verfassungsrechtlich bedenklich, die Grundrechte, die im Grundgesetz in den Artikeln 1-19 formuliert sind, nach den jeweiligen gesellschaftlichen Strömungen umzuinterpretieren, oder sie aus wahltaktischen Gründen in Frage zu stellen. Grundrechte haben eine leitende und schützende Funktion für jeden einzelnen Bürger und für die Gesellschaft.“ Unterschrieben ist die Stellungnahme von Ekkehart Vetter (Vorsitzender), Siegfried Winkler (2. Vorsitzender), Hartmut Steeb (Generalsekretär) und Uwe Heimowski (politischer Beauftragter der Allianz in Berlin).

Die katholische Kirche lehnt die Ehe für homosexuelle Partner ab. Sie trage „zu einer allgemeinen und nicht zuletzt rechtlichen Verwirrung bei“, sagte der Berliner Erzbischof Heiner Koch der Katholischen Nachrichten-Agentur am 24. Juni. Koch ist Vorsitzender der Kommission für Ehe und Familie bei der Deutschen Bischofskonferenz.

EKD-Ratsvorsitzender unterstützt Ehe für gleichgeschlechtliche Paare

Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm hatte sich bereits 2015 gegenüber dem Spiegel für eine Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften mit der Ehe ausgesprochen. Trotzdem kommentierte die EKD die jüngste Entwicklung zurückhaltend: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung“, sagte ein EKD-Sprecher am Dienstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). „Es ist bedauerlich, dass diese Frage jetzt unter dem Zeitdruck einer zu Ende gehenden Legislaturperiode entschieden werden soll“, ergänzte er.

In mehreren evangelischen Landeskirchen können sich homosexuelle Paare segnen lassen. Das Formular entspreche inhaltlich zu 98 Prozent dem einer Eheschließung, erklärte die mitreldeutsche Landesbischöfin Ilse Junkermann gegenüber dem MDR. „Es heißt nur nicht, wir segnen eure Ehe, sondern wir segnen eure gleichgeschlechtliche Partnerschaft.“ Ein problem habe sie aber mit dem Begriff „Ehe“ für eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft. „Die Notwendigkeit, die da wäre, ist Respekt. Dafür habe ich mich seit 20 Jahren eingesetzt, dass es Adoptionsrecht gibt. Aber der gleiche Name belastet sozusagen das Verständnis zwischen der besonderen Beziehung zwischen Mann und Frau.“

Die „Ehe für alle“ würde nach Ansicht des hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten Volker Jung eine „lange Geschichte der Diskriminierung beenden“. Sie wäre auch keine Schwächung der Ehe, wie manche befürchteten, sagte Jung am Mittwoch in Darmstadt dem Evangelischen Pressedienst (epd). Vielmehr würde sie „die Ehe als Schutzraum verbindlich und verantwortungsvoll gelebter Partnerschaft stärken.“

Die hessen-nassauische Kirche war 2013 die erste Landeskirche in Deutschland, die die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare mit der Trauung heterosexueller Paare gleichgestellt und die Eintragung ins Kirchenbuch ermöglicht hat. Eine einheitliche Position zur Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern gibt es in den evangelischen Landeskirchen nicht.

Erfreut reagierte die Ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche (HuK) auf die aktuelle Entwicklung. „Wir fordern seit langem die Ehe für alle, weil wir sie für zutiefst christlich halten“, erklärte deren Sprecher Markus Gutfleisch gegenüber dem Webportal evangelisch.de. Sie sei christlich, weil sie das Zusammenleben in lesbischen und schwulen Partnerschaften als gleichwertig definiere und alle „umständlichen, diskriminierenden Sonderbestimmungen überflüssig macht.“

Umfrage: Mehrheit der Bevölkerung für Öffnung der Ehe

Bei einer Emnid-Umfrage im April lag die Zustimmung für die „Ehe für alle“ in Deutschland bei 75 Prozent. Andere Umfragen kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Noch höher lag die Zustimmung bei einer im Januar vorgestellten Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dort sprachen sich 82,6 Prozent der Befragten dafür aus. 75,8 Prozent stimmten für das volle Adoptionsrecht von schwulen und lesbischen Paaren.

Mit dem Gesetzentwurf aus dem Bundesrat, der im Bundestag abgestimmt wird, würde im Bürgerlichen Gesetzbuch festgeschrieben, dass auch zwei Personen gleichen Geschlechts eine Ehe eingehen können. Seit 2001 können homosexuelle Paare eine Lebenspartnerschaft eingehen, die der Ehe weitgehend gleichgestellt ist. Was Ehe und Lebenspartnerschaft heute noch unterscheidet, ist das Adoptionsrecht: Schwule und Lesben dürfen nicht gemeinsam ein Kind adoptieren. Das würde sich mit dem neuen Gesetz ändern. Bestehende Lebenspartnerschaften können – müssen aber nicht – in Ehen umgewandelt werden. Neue Lebenspartnerschaften könnten künftig aber nicht mehr geschlossen werden. In 13 anderen europäischen Ländern gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe bereits. Als weltweit erstes Land erlaubten die Niederlande 2001 homosexuellen Paaren die Eheschließung.

Ob die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare eine Grundgesetzänderung (Artikel 6) nötig macht, das ist unter Verfassungsrechtlern umstritten.