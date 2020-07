Nachdem der US-Rapper Kanye West im vergangenen Jahr mit einem christlichen Album Schlagzeilen gemacht hat, ist er nun erneut in den Medien: Er will Trumps Nachfolger werden.

Der milliardenschwere Musiker und Unternehmer Kanye West ist nicht gerade für seine Bescheidenheit bekannt. Jetzt hat er auf der Social-Media-Plattform Twitter verkündet: Er möchte Amerikas nächster Regierungschef werden: „Wir müssen jetzt das Versprechen Amerikas realisieren, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft errichten. Ich kandidiere als Präsident der Vereinigten Staaten“, schrieb er am Unabhängigkeitstag.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Gerade der Verweis auf Gott überrascht nicht, hat sich West in den vergangenen Monaten doch immer wieder als Christ bezeichnet. Schlagzeilen machte im Oktober 2019 sein Album „Jesus is King“. Die halbstündige Platte ist ein musikalischer Gottesdienst. „Du wirst niemals mehr der gleiche sein, wenn du Jesus‘ Namen rufst. Hör auf die Worte, die ich sage: Jesus hat mich gerettet, jetzt bin ich gesund“, singt er darin. So recht glauben wollten viele dem Sinneswandel des Skandalrappers damals nicht. Doch der Musiker blieb seinem Glaubenskurs treu, veranstaltete Gottesdienste und kündigte vor wenigen Wochen sein neues Album an: „God’s Country“.

Voller christlicher Metaphorik

Die erste Single daraus ist erneut voll von christlicher Metaphorik. Nicht nur der Titel „Wash us in the Blood“ (deutsch: „Reinige uns im Blut“) verweist auf die Bibel. Auch Zeilen wie „Holy Spirit, come down“ („Heiliger Geist, komm [auf uns] herunter“) zeigen: Der Musiker meint es ernst mit dem Glauben.

Und nun also die Kandidatur zum Präsidenten. Das hatte er 2015 schon bei den MTV Awards angekündigt. Jetzt will er – will man Twitter glauben – ernst machen. Er würde in diesem Jahr damit gegen Joe Biden und Donald Trump antreten. Tatsächlich galt Kanye West bis zum letzten Jahr noch als Unterstützer Trumps. Er besuchte den amtierenden Präsidenten sogar im Weißen Haus. Doch 2019 war damit Schluss, der Rapper behauptete, es sei alles nur Show gewesen.

Unterstützung für die Präsidentschaft bekommt der Christ von prominenter Seite. Seine Frau Kim Kardashian-West teilte den Post ihres Mannes mit einer Amerika-Flagge. Auch der Unternehmer Elon Musk, unter anderem bekannt für das Raumfahrtunternehmen SpaceX und die Automobilfirma Tesla, kommentierte: „Du hast meine volle Unterstützung!“ In diesem Jahr könnte die Präsidentschaftskandidatur allerdings knapp werden, sind die Wahlen doch schon im November. Und bisher hat West weder Kampagne noch Wahlprogramm. (nate)