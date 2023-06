„BibelBeter-Beutel“: 40 Gebetsideen aus Gottes Wort

Voller Terminkalender, wenig Konzentration und fehlende Lust erschweren das Gebet. Der „BibelBeter-Beutel“ will helfen.

Der neu erschienene „BibelBeter-Beutel“ der Stiftung Bibel Liga lädt dazu ein, mit der Bibel zu beten. 40 verschiedene Kärtchen sollen Menschen helfen, die sich fragen: Wie soll ich beten? Was, wenn ich keine Worte mehr habe? Wie kann ich verhindern, dass ich ständig abschweife? Auf der Vorderseite der Karten stehen Bibelabschnitte und auf der Rückseite ein passender Impuls.

„Der BibelBeter-Beutel ist ein Herzensprojekt“, sagt Reinhard Knödler, Geschäftsführer der Bibel Liga und Entwickler des „BibelBeter-Beutels“. „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass das Gebet als geistliche Disziplin umkämpft ist. Ein voller Terminkalender, wenig Konzentration und manchmal auch schlichtweg keine Lust machen es vielen Christen schwer, im Gespräch mit Gott zu sein und zu bleiben.“

Die Idee, mit der Bibel zu beten, motiviere dazu, sich neu mit Gott auszutauschen – und sie bringe Abwechslung. „Ich finde es faszinierend, dass ich mich in den jahrtausendealten Worten der Psalmbeter wiederfinden kann. Manche biblischen Beter machen mir vor, was es heißt, vor Gott ganz ehrlich mein Herz auszuschütten. Andere Texte weiten meinen Blick für andere und deren Anliegen. Viele Verse führen mich in das Lob Gottes“, erzählt Knödler begeistert. „Außerdem lerne ich nach und nach so manchen Bibelvers auswendig. Das ist ein positiver Nebeneffekt.“

Die Stiftung Bibel Liga setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zu einer für ihn verständlichen Bibel hat. Dazu sammelt sie Spenden, um Gemeinden in über 40 Einsatzländern mit Bibeln, Kursmaterial und Schulungen zu unterstützen. Im deutschsprachigen Raum bietet die Bibel Liga kostenfreie Produkte an, die Appetit auf die Bibel machen sollen.