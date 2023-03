Der Zorn Gottes – ein Erklärungsversuch

Wie passen Gottes Liebe und sein Zorn zusammen? Eine Annäherung an ein schwieriges Thema.

Von Pfarrer Oliver Helmers

Schäumend vor Wut – hast du dir Gott so schon einmal vorgestellt? An vielen Stellen der Bibel tut er genau das: Dass Jesus die Tische der Händler umstößt und die Verkäufer aus dem Tempel treibt, ist dabei noch als harmlos anzusehen. Oft folgt auf Gottes Zorn sein Strafgericht. Mich schaudert’s, wenn ich in Psalm 78 lese: „Er sandte die Glut seines Zorns unter sie, Grimm und Wut und Drangsal, eine Schar Verderben bringender Engel.“

Und im 5. Buch Mose stoße ich auf einen Vers, bei dem sich mir der Magen umdreht: „Und der HERR hat sie aus ihrem Lande gestoßen in großem Zorn, Grimm und ohne Erbarmen …“ (5. Mose 29,27) – das alles ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was ich Sonntag für Sonntag predige. Wo ist da der Gott, der sich wie ein Vater über seine Kinder erbarmt?

Ist Gott nur „lieb und nett“?

Die Sache mit dem Zorn bringt mich nicht nur auf der Kanzel ins Schwitzen, sie stellt auch Anfragen an mein Gottesbild! Wie denke ich über Gott? Habe ich mich an den „lieben“ Gott so sehr gewöhnt, dass ich seine dunklen Seiten ausblende? Was wäre der Kontrast zu einem zornigen Gott? Ein Allmächtiger, der immer nur „lieb und nett“ ist und bei jedem Unrecht ein Auge zudrückt? Das kann es doch auch nicht sein. Vielleicht tue ich mich mit Gottes Zorn so schwer, weil er mir gefühlt so unsagbar unkontrolliert und unberechenbar vorkommt. Aber ist dem wirklich so?

Beim Lesen der Bibel begebe ich mich auf Spurensuche und fühle mich zunächst in meinem Eindruck bestätigt: Gottes Zorn glüht und kommt wie ein verzehrendes Feuer. Doch dann stelle ich erleichtert fest: Gott ist „langsam zum Zorn“ (2. Mose 34,6). Und tatsächlich: Selbst, wenn er dem ägyptischen Sklaventreiber am Ende die Hölle heiß macht, gibt er ihm mehrere Gelegenheiten, um von seinen Gräueltaten abzulassen.

Gottes Zorn lässt sich besänftigen

Auch ist Gottes Zorn kein dauerhafter Zustand (Gott „wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben“, Psalm 103,9). Es ist keine Charaktereigenschaft, sondern ein Gefühl, das sich punktuell äußert. Und was mich am meisten verblüfft: Gottes Zorn ist verhandelbar. Selbst, wenn Gott vor Zorn glüht, lässt er sich noch besänftigen. Nachzulesen bei Mose: Er appelliert an Gottes Güte, und was macht Gott? Er rudert zurück (2. Mose 32,7-14).

Wie gut: Gott ist keiner, der im Affekt wütet. Weder ein pubertierender Teenager, der die Türen knallen lässt, noch ein Bösewicht, der sich jeden Tag neue Gemeinheiten ausdenkt. Aber eines ist er in der Tat: Ein Gott, der Nein zur Sünde sagt und in diesem Nein ziemlich leidenschaftlich werden kann. Dabei ist sein Zorn „reiner“ als bei Menschen: geduldiger, kontrollierter und gerechter.

„Der Zorn als Eigenschaft der Liebe unterscheidet sich radikal von dem selbstsüchtigen, gekränkten Zorn […].“ Wilfried Härle

Mir leuchtet ein, was der Heidelberger Theologe Wilfried Härle schreibt: „Der Zorn als Eigenschaft der Liebe unterscheidet sich radikal von dem selbstsüchtigen, gekränkten Zorn, den wir aus zwischenmenschlichen Beziehungen kennen und der tatsächlich dem Wesen der Liebe widerstreitet.“ Diese Unterscheidung zum menschlichen Zorn scheint mir wichtig zu sein.

Härle spricht von einem „heiligen Zorn“, der auch als „zornige Liebe Gottes“ gesehen werden kann. Diese zornige Liebe richte sich „um des geliebten Menschen willen gegen alles, was ihm bzw. wodurch er sich selbst schadet“ (Härle, Dogmatik, 272). Zorn als „zornige Liebe Gottes“? Für mich klingt das kitschig und schöngefärbt. Aber Zorn als „Nein zur Sünde“ (und nicht zum Sünder!), da kann ich mitgehen …

„Gottes Zorn bleibt für mich eine seiner dunklen Seiten.“

Gottes Zorn bleibt für mich eine seiner dunklen Seiten. Ich will ihn nicht schönreden, sondern wahrnehmen und aushalten. Den Zorn mit Gottes Liebe in Einklang zu bringen, ist ein spannungsreiches Unterfangen. Doch dann denke ich an unsere Kinder. Drei noch kleine, liebenswürdige Geschöpfe, die ganz schön trotzig sein können. Ich liebe sie über alles. Aber manchmal treiben sie mich zur Weißglut und machen mich richtig wütend. Ob es sich mit Gottes Zorn ähnlich verhält? Ist sein Zorn nicht immer auch ein „väterlicher“ Zorn?

Für mich ist das Thema noch nicht abgeschlossen. Ich will weiter darüber nachdenken. Doch schon jetzt steht für mich fest: Wenn ich von einem liebenden Gott spreche, muss ich damit rechnen, dass Gott auch andere Gefühle als die Liebe kennt. Zorn gehört auch dazu. Aber das schließt seine Liebe nicht aus.

Oliver Helmers ist Gemeindepfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Aldingen.