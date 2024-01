Jahreslosung 2024: Einkuscheln in die Liebe Gottes

„Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen.“ Ein großer Anspruch! Wie können wir dem gerecht werden? Indem wir es tatsächlich „geschehen“ lassen.

Von Pastor Stefan Gehrig

Vor kurzem hat jemand aus meiner Familie eine Hoodie-Decke zum Geburtstag bekommen: Ein großer, langer Hoodie, warm und flauschig. Wie zwei Wolldecken, die aneinandergenäht wurden. Unten ist die Öffnung zum Hineinschlüpfen, oben eine Öffnung für den Kopf und eine Kapuze daran. Es ist ideal, um sich hineinzukuscheln und wohlzufühlen … Einfach hineinkuscheln und genießen. Noch lange habe ich an das Gesicht gedacht, das mich aus dieser Hoodie-Decke angestrahlt hat. Da hat sich jemand richtig wohl und geborgen gefühlt.

Szenenwechsel – Rückblende. An einem Samstagmorgen im Herbst sagt meine Frau den Satz, den ich jedes Jahr hasse: „Wir müssen heute den Garten winterfest machen … “ „Darauf bin ich heute gar nicht eingestellt, ich muss dringend eine Andacht schreiben – und außerdem hasse ich Gartenarbeit!“ „Worüber geht denn die Andacht?“ „Über die neue Jahreslosung: Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen.“ Meine Frau schaut mich an. Ich schaue sie an. Sie schaut mich an. Und ihr zuliebe wird dieser Samstag „Gartentag“.

Nun kann ich Gartenarbeit einer anderen Person zuliebe machen, genauso wie beispielsweise die Steuererklärung. Dafür kann man sich schon einmal überwinden. Ob es dann mit mehr oder weniger Liebe getan wird, möchte ich nicht beurteilen. Aber alle Dinge, die man tut, in Liebe geschehen lassen? Tatsächlich alles? Das ist eine echte Herausforderung.

Nicht mit Liebe, sondern in Liebe

Ehrlich gesagt: Ich mag nicht alle Dinge, die ich tue, mit Liebe tun. Und es gibt Menschen, denen mag ich nicht mit Liebe begegnen. Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass jede und jeder von uns mindestens eine Situation oder einen Menschen vor Augen habt, dem wir nicht mit Liebe begegnen können oder auch möchten. Das ist vielleicht nicht ideal – aber Realität! Deshalb ist es schön, dass dies im Bibelvers selbst auch gar nicht erwartet wird: Alles, was ihr tut, lasst in Liebe geschehen. Wir sollen die Dinge nicht mit, sondern in Liebe geschehen lassen. Und wir müssen es nicht tun, sondern geschehen lassen. Das ist in meinen Augen ein großer Unterschied.

Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir machen, tun und lieben. Sondern wir sollen „geschehen lassen“. An sich steht im Text „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ Doch diese kleine „Fehlübersetzung“ bringt wunderschön zum Ausdruck, worum es geht: Liebe geschehen lassen. Es ist zunächst die Liebe Gottes, die wir an uns geschehen lassen dürfen. „Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt“ heißt es in der Bibel (1 Joh. 4, 19). Die Liebe Gottes zu uns ist die Grundlage. Diese Liebe dürfen wir an uns geschehen lassen. Wir dürfen sie anziehen und wie in einen Hoodie in die Liebe „hineinschlüpfen“, sozusagen „einkuscheln“ in die Liebe Gottes.

Wir sind in Gottes Liebe geborgen

Ich bin davon überzeugt, dass es unser Leben und unser Tun verändert, wenn wir wissen: Wir sind in der Liebe Gottes geborgen. Ich darf hineingekuschelt sein in die Liebe Gottes. Ich darf geliebt sein, darf seine Liebe an mir geschehen lassen. Nicht ich muss Liebe haben und geben, sondern ich darf mir die Liebe schenken lassen. Wir sind von Gott geliebt. Dies gilt übrigens sowohl für mich selbst, als auch für den- oder diejenige, denen ich begegne. Welche Tätigkeit oder welchen Menschen habt ihr vor Augen, bei denen euch die „Liebe“ schwerfällt? Ich glaube, ein anderer Blick verändert die Situation: Ich muss alldem nicht mit Liebe begegnen, sondern in Liebe. Und ich muss es nicht mit Liebe tun, sondern darf es in Liebe geschehen lassen.

Dabei fällt mir das Gesicht wieder ein, das mich aus der Hoodie-Decke heraus angestrahlt hat – hineingekuschelt und geborgen. Hineingekuschelt in die Liebe Gottes. Im Hoodie der Liebe Gottes leben zu können, das verändert mein Leben. Also:

Alles, was ihr tut, lasst hineingekuschelt in die Hoodie-Decke der Liebe Gottes geschehen. Lasst geschehen. In der Liebe Gottes.