Bibelthek: Online-Bibel mit Predigt-Videos

Die Bibelthek verknüpft Bibeltexte in verschiedenen Übersetzungen mit dazu passenden Predigtvideos. Ab sofort ist auch eine Statistikfunktion verfügbar.

Welche Bibeltexte sind bei Bibellesern eigentlich besonders beliebt? Die Online-Bibel Bibelthek liefert dazu jetzt Zahlen für das vergangene Jahr. Am häufigsten riefen die Nutzerinnen und Nutzer das 1. Buch Mose (Genesis) in der Bibelthek auf (16,1 Prozent der Aufrufe). Dies hat der Betreiber Bibel TV jetzt mitgeteilt. Auf dem zweiten Platz folgen die Psalmen (14,4 Prozent) und das Matthäus-Evangelium (6,6 Prozent). Rang vier belegt der Römerbrief vor dem Buch des Propheten Jesaja.

Ein genauerer Blick in die Daten lasse darauf schließen, dass sich ein Großteil der täglichen Leserinnen und Leser offenbar am ökumenischen Bibelleseplan orientierten, heißt es in der Pressemitteilung. Dieser führte 2023 nämlich genau durch die Bücher, die in der Statistik ganz oben stehen: das Buch Genesis, den Römerbrief, das Matthäus-Evangelium und im Dezember schließlich durch das Buch des Propheten Jesaja. Auch „saisonale“ Unterschiede ließen sich mittels der Daten feststellen. So werde die Weihnachtsgeschichte im Sommer selten bis gar nicht gelesen. Wer sich die kompletten Daten als CSV-Datei herunterlade, könne tagesgenau ablesen, welches Kapitel wie oft aufgerufen wurde. Das Recherche-Tool richte sich an interessierte Laien, Pastoren und Wissenschaftler der praktischen Theologie.

Was die Bibelthek von anderen Online-Bibeln unterscheidet, das ist die Verknüpfung der Bibeltexte mit dazu passenden Predigten, die als Videos direkt neben den Texten angezeigt werden. Laut Bibel TV sind dies zurzeit rund 10.000 Stück. Per Klick lässt sich das Video an exakt der Stelle starten, wo die entsprechende Bibelstelle erwähnt wird. Zu den Predigerinnen und Predigern zählen unter anderem Johannes Hartl, Déborah Rosenkranz, Tobias Teichen, Bayless Conley, Joyce Meyer und Ulrich Parzany.

Die Bibelthek ist ein Angebot von Bibel TV. Die Texte liegen in den Übersetzungen Luther 2017, Elberfelder 2006, Gute Nachricht 2018 und Einheitsübersetzung 2016 vor. Die Bibelthek ist auch in der Bibel TV-App verfügbar.

Am kommenden Sonntag (28. Januar) ist Bibelsonntag. Noch mehr Beiträge rund um die Bibel findest du hier.