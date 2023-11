Judith erfährt von der Krebserkrankung ihrer Mutter. Sie erkennt, dass Gebete nicht immer so erfüllt werden, wie sie es sich erhofft.

»Ich habe Krebs.« Diese Worte meiner Mutter habe ich nicht erwartet, als wir damals im Winter auf dem Weg vom Krankenhaus zurück nach Hause im McDonalds nahe der Autobahn saßen. Die Pommes schmeckten auf einmal nach Pappe. Als Kind habe ich mich oft in Worst-Case-Szenarien reingeträumt und reingesteigert. Unter den Top 5 war neben Meine-Riesen-Plüschgiraffe-Gilbert-Verlieren und Flugzeugen, die auf mein Dach fallen: Krebs. Und jetzt saß ich da, nicht mehr auf meinem Himmelbett, nicht mehr umringt von Kuscheltieren. Sondern auf dem Boden der Tatsachen in meinem eigenen, persönlichen Worst-Case-Szenario. Eigentlich war alles, was jetzt noch blieb, Beten – oder?

Gott, warum?

Ich konnte nicht gut beten in dieser Zeit. Ich habe zwar mit Gott geredet, aber um Heilung bitten fand ich so schwer. Mein kindliches Ich hatte zu viel Angst davor, am Ende dazustehen und zu denken, ich hätte nicht »gut genug« gebetet. In so einer Zeit den Rückhalt einer Gemeinde zu haben, war wertvoll und trotzdem wollte ich mich dem oft auch einfach entziehen. Wir waren auf einmal eine Familie im Schatten dieser Krankheit. Es ging um nichts anderes mehr. Aber natürlich waren da auch die Menschen, die uns nie allein gelassen haben und die so unfassbar viel für meine Mama gebetet haben. Ich bin froh, dass Gott die Gebete erhört hat, die ich nicht geschafft habe zu beten. Meine Mama darf leben und wir sind wahnsinnig dankbar darüber. Trotzdem ist sie nie ganz gesund geworden und kämpft jeden Tag gegen chronische Krankheiten, die ihr Leben massiv einschränken. Und ich erwische mich manchmal dabei zu fragen: Warum nicht einfach ganz? Warum hat Gott nicht richtig zugehört?

Nicht unsere Entscheidung

Ich musste lernen: Erhörte Gebete heißen nicht immer, dass genau das passiert, wofür man gebetet hat. Es gibt bei Gebeten kein richtig oder falsch, kein »je mehr, desto besser«, keine Bedienungsanleitung. Gebete haben Macht, ja, trotzdem entscheiden wir damit nicht darüber, was passieren wird. Gott hat das letzte Wort und ich glaube, dass er es gut in seinem Sinne macht – was nicht bedeutet, dass ich es immer gut finde. Für mich bleibt es schwer, das zu akzeptieren. Machtlos dabei zuzusehen, wie Gebete scheinbar im schwarzen Nichts verschwinden, wie Schicksalsschläge Menschen aus ihren Leben reißen. Es ist gut, dass wir nicht über Leben und Tod, über Heilung und Krankheit bestimmen können, und doch immer wieder unfassbar schwer, das so hinzunehmen.

Judith Hörster arbeitet als Medienkauffrau im SCM Bundes-Verlag