Weihnachten aus kosmologischer Sicht

Ein Blick in den Sternenhimmel lässt uns erahnen, wie klein und bedeutungslos wir Menschen aus kosmologischer Sicht sind – aber nicht in Gottes Augen.

Von Pfarrer Alexander Garth

Nach einem warmen Sommertag in den Alpen: Ich beschließe, die laue Nacht im Freien zu übernachten. Ich liege auf Wiese und Isomatte in 2.300 Metern Höhe. Es ist stockdunkel. Über mir wölbt sich die Milchstraße wie ein Schleier aus Licht. Mir stockt der Atem vor dieser überwältigenden Schönheit.

Gigantische Dimensionen

Unsere Galaxie, sie ist gigantisch groß. 100.000 Jahre braucht das Licht von einem Ende bis zum anderen. Über 100 Milliarden Sterne leuchten in ihr. Und ich kleiner Mensch bin ein Teil dieses gigantischen Universums. Begonnen hat es vor 13,8 Milliarden Jahren. Von einem unendlich winzigen Punkt aus, kleiner als ein Atomkern, wurde das Universum gestartet. Der Urknall. Zeit, Raum und Materie entstanden. Die Naturgesetze wurden in Existenz gerufen samt den Naturkonstanten wie Gravitation, Elektromagnetismus und der geheimnisvollen Zahl Pi. Seitdem dehnt sich das Universum aus, mit unglaublicher Geschwindigkeit. Das Echo dieser urgewaltigen Explosion kann man heute noch als kosmische Hintergrundstrahlung im gesamten Universum messen. Es gibt nicht nur unsere Milchstraße. Zum Universum gehören viele Milliarden Galaxien.

Die Ausmaße des Universums sind unermesslich. Wie groß es wirklich ist, weiß niemand. Man schätzt es auf mindestens 100 Milliarden Lichtjahre. Und ich liege geborgen, fasziniert und staunend in meinem Schlafsack auf unserem Planeten, meinem Zuhause. Ich komme mir unendlich klein vor. Was bin ich, was ist die Erde in Anbetracht der gigantischen Dimension des Universums? Unser Sonnensystem mit unserer Erde ist weniger als ein Staubkorn in den unermesslichen Weiten. Unsere Freuden, Leiden, Kriege, Verbrechen, unsere kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen, unsere Probleme und Leidenschaften – alles wird klein und unbedeutend. Hat der Nobelpreisträger Jacques Monod nicht recht, wenn er schreibt: „Der Mensch muss endlich aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen“? Sind wir verlassen? Sind wir einfach nur Produkte eines kalten Zufalls?

Der Initiator der Welt

Eines Tages gibt es uns nicht mehr – spätestens, wenn die Sonne zum roten Riesen wird und unser Planetensystem verschlingt oder wenn unsere Galaxie mit der Andromedagalaxie kollidiert. Die Wissenschaft weiß heute, wann das ungefähr passieren wird. Ich frage mich: Als das Universum gestartet wurde, gab es da jemanden, der einen Plan, eine Idee hatte für das Ganze? Und der Urknall: Hat da jemand geknallt? War da eine uns unendlich überlegene kreative Intelligenz am Werk? Seit es die Menschen gibt, haben sie so eine Ahnung. Die Ahnung sollte zur Gewissheit werden. Der Initiator der Welt, der alles, was es gibt, ins Dasein rief, startete eine grandiose Kommunikationsoffensive. Er wurde einer von uns. In der Bibel wird das so beschrieben: „Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn.“ Gottes Liebe und Macht wurden ein Mensch wie wir, um mit uns zu leben und uns zu zeigen, was Menschsein heißt, wie man lebt und liebt. Er sagte den Menschen, wie Gott wirklich ist und was sein Wille und Plan sind, damit ihr Leben gelingt. Jesus zeigte mit seinen Heilungen und Wundern, dass er wahrhaftig von Gott kommt und im Auftrag und in der Kraft Gottes wirkt. Die Menschen ertrugen das nicht und töteten ihn. Es war das große Zeichen Gottes. Er ließ sich von uns zu Tode schinden, um uns zu zeigen: Ich bin ganz auf eurer Seite; ich liebe euch, meine Geschöpfe, und ihr sollt mir vertrauen. Der Astronaut James Irwin, Pilot der Mondlandefähre auf der Apollo-15-Mission, sagte: „Der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam.“

Alexander Garth ist evangelischer Pfarrer in Berlin, Gemeindegründer, Projektentwickler und Buchautor (www.alexandergarth.de)