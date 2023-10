Luthers Morgen- und Abendsegen

Der sogenannte Morgen- und Abendsegen zählen zu den bekanntesten Gebetstexten des Reformators Martin Luther. Vermutlich stammt aber nur einer von ihm selbst.

MORGENSEGEN

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, dass dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht an mir finde.

- Werbung -

ABENDSEGEN

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine Macht an mir finde.

Morgen- und Abendsegen sind im Anhang des Kleinen Katechismus überliefert. Es wird angenommen, dass Luther den Morgensegen aus einem Gebetbuch des niederländischen Theologen Jean Mombaer übernahm und den Abendsegen als Variation dieses Textes selbst schrieb.