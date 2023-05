Warum sich Christen mit Israel beschäftigen sollten

An Israel und seiner Geschichte führt kein Weg vorbei, wenn man sich mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Der Theologe Tobias Krämer erzählt, was ihn an Israel und dem Judentum fasziniert – und was das mit den Christen zu tun hat.

Herr Krämer, warum sind Sie Israel-Fan?

Tobias Krämer: Ursprünglich habe ich Theologie studiert und war als Pastor und Bibellehrer tätig, hatte aber keine Ahnung von Israel. 2006 war ich auf einem großen Israel-Kongress in Berlin, um eine Bildungslücke zu schließen. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass mir die Sache so zu Herzen gehen würde. Dort spürte ich plötzlich Gottes Herz für Israel, und das hat mich seither nicht mehr losgelassen.

Und was genau fasziniert Sie an Israel so?

Krämer: Dass Gott dieses Volk erwählt hat. Das ist im Neuen Testament immer noch so. Und umgekehrt, dass Gott – der Schöpfer des Himmels und der Erde – sich selbst an Israel gebunden hat. Aus dieser Geschichte heraus kommt alles andere: die Geschichte Israels, die Bündnisse und dann auch der Messias Jesus und insofern auch wir Christen.

Sie sagen, dass Israel immer noch das erwählte Volk ist. Woran machen Sie das fest?

Krämer: An Römer 11,28. Dort drückt Paulus aus, dass die Juden „Feinde“ des Evangeliums sind, das Evangelium also ablehnen. Das hat Paulus selbst erlebt und es hat ihm zu schaffen gemacht. Doch dann schwenkt er um und sagt, hinsichtlich der Erwählung sind und bleiben sie Geliebte Gottes. Die Erwählung hat ein größeres Gewicht als die Ablehnung des Evangeliums.

Was ist der Unterschied zwischen den Juden als erwähltes Volk und uns Christen?

Krämer: Wir sind mit hinzu erwählt, steht in Epheser 2,19. In Römer 11 verwendet Paulus das Bild von einem Ölbaum. Der Ölbaum steht für die Bundes- und Erwählungs-Geschichte Gottes mit Israel. Durch den Glauben an Jesus werden andere fremde Zweige mit hineingepfropft in diesen Ölbaum. Deshalb haben wir Anteil an der Erwählung Israels.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass überall Israel drinsteckt. Was meinen Sie damit?

Krämer: Ein Beispiel: Wenn wir über Gott sprechen, dann denken wir an Gott als Schöpfer und als den Vater Jesu, der seinen Sohn zur Rettung der Welt gesandt hat. Aber es gibt eben noch eine dritte große Selbstbestimmung Gottes. Er hat sich selbst zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gemacht, zum Gott Israels. Das heißt, dass wir Christen an den Gott Israels glauben.

Wir haben also mitten in unserer christlichen Gotteslehre Israel drin. Und wenn man die Felder der Theologie durchgeht, würde man an allen Ecken und Enden merken, dass Israel drinsteckt. Israel ist nicht nur ein Thema, sondern eine Dimension. Es ist der Hintergrund der ganzen Bibel und unseres Glaubens.

Wie würden Sie sich wünschen, dass Christen und Juden miteinander umgehen?

Krämer: In einer wertschätzenden Haltung. Das wäre ein großer Gegensatz zu unserer Kirchengeschichte, wo von Christen viel Hass und Gewalt gegenüber Juden ausging, über Jahrhunderte hinweg. Das müssten wir revidieren und zukünftig freundschaftlich, partnerschaftlich mit ihnen umgehen. Das wird uns von den Juden auch angeboten, aber es kommt in der christlichen Welt nicht überall an.

Wie wird uns das angeboten?

Krämer: Juden haben ein großes Interesse an Deutschland. Sie schätzen es sehr, wenn Christen sich für Israel einsetzen. Hier in Deutschland gibt es den jüdisch-christlichen Dialog, ein wichtiges Instrument der Begegnung und des Austausches.

Es gibt natürlich auch die streng orthodoxe jüdische Welt, die von uns Christen nichts wissen will, aber auf gesellschaftlicher und zwischenmenschlicher Ebene funktioniert es an vielen Stellen sehr gut. Ich höre oft den Wunsch von Juden, ein wertschätzendes, positives Verhältnis zueinander zu haben.

Was können denn Christen noch tun, außer mit Juden im Austausch zu sein, um diese Spannungen abzubauen?

Krämer: Ich glaube, es geht um unser Herz. Wenn wir uns mit Israel beschäftigen und das glauben, was Gott über Israel sagt, zum Beispiel die Erwählung festhalten oder die Verheißungen glauben, strahlt das in die jüdische Welt aus. Und gerade in schwierigen Zeiten können wir für Israel beten.

Ein anderer Weg ist, nach Israel zu reisen oder gar öfters das Land und die Menschen zu besuchen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dabei ändert sich erfahrungsgemäß viel bei Christen. Das lohnt sich wirklich und ist eine einzigartige Erfahrung.

Dieses Jahr wird das 75. Jubiläum der Staatsgründung Israels gefeiert. Was bedeutet das für die Juden?

Krämer: Nachdem die Juden 1.800 Jahre ohne ihr Land in aller Welt zerstreut waren und viele Schwierigkeiten, Verfolgung und Hass erlebt hatten, beschlossen die Vereinten Nationen 1947, den Judenstaat zu gründen. Die Juden haben immer an der Verheißung Gottes, dass er sein Volk wieder sammeln und nach Israel zurückbringen wird, festgehalten. Und so hat der Staat Israel bis zum heutigen Tag eine riesengroße Bedeutung.

Einerseits psychologisch als sicherer Hafen für Juden. Jeder Jude weltweit hat das Recht, nach Israel einzuwandern. „Alija“ heißt der Begriff – „Heimkehr nach Israel“. Andererseits auch vom Glauben her, dass Gott treu ist und sein Wort und seine Verheißungen hält. Das gilt für Israel, das gilt für uns. Und das zeigt, dass Gott heute noch wirkt. Davon lebt unser Glaube.

Vielen Dank für das Gespräch!

Die Fragen stellte Helena Berger.

Buchtipp: „Das Israel-Projekt“ von Tobias Krämer