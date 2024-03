Radikal ehrlich beten

Hass, Wut und Verzweiflung – dürfen solche Gefühle Raum im Gebet haben? Ein Blick in die Psalmen zeigt: König David wählte keine weichgespülten Floskeln.

Von Christof Lenzen

- Werbung -

Darf ich so knallhart beten, wie David es im fünften Psalm tut? Ich spüre zwei Impulse: Einerseits wird mir warm und ich lockere den Kragen – bildlich gesprochen. Mir wird unbehaglich zumute. Gleichzeitig freue ich mich aber an der Kraft und Emotionalität des Beters David, der keine weichgespülten Floskeln verwendet. Und ich stelle mir folgende Fragen: Wo gehe ich mit meinem Hass, meiner Wut hin? Wie darf ich beten? Tasten wir uns vor.



„Für den Chorleiter: Ein Psalm Davids, auf Flöten zu begleiten. Herr, höre mich, wenn ich bete, vernimm meine Klage! Höre meinen Hilferuf, mein König und mein Gott, denn ich bete zu dir. Höre meine Stimme am Morgen, Herr. Früh am Morgen trage ich dir meine Bitten vor und warte voll Ungeduld.“ (Psalm 5) David scheint sich nicht von Gott wahrgenommen zu fühlen; ich kann mir gut vorstellen, wie er verzweifelt betet: „Hörst du mich denn nicht endlich, Gott?“ Doch David – der König! – bewahrt bei aller Ehrlichkeit einen angemessenen Ton und spricht Gott mit Ehrentiteln an. Früh am Morgen, in der Stille der Dunkelheit, versucht er, mit seinen Nöten durchzudringen. Eigentlich steht da wörtlich: „In der Frühe schichte ich auf“ – gemeint ist ein Opfer mitsamt Opfertier. Auch das ist eine Demutsgeste – denn im Opfertier bringt der Beter sich selbst symbolisch als Opfer vor Gott. David ist es bitterernst. Opfer plus Morgengebet – das muss doch durchkommen zu Gott … Hallo! Ist da jemand?



David redet nicht nur – er seufzt. Er wirft Gott seinen Kummer vor die Füße. Es sind im Hebräischen keine eleganten Worte wie in anderen Psalmen, nein, sie sind einfach, direkt, brutal. Er spricht als Bedürftiger zum König der Welt, der aber eben auch ganz persönlich sein König ist. David hat Angst vor seinen Feinden und er beginnt zu beten, um diese Angst zu überwinden. Er redet sich also nicht ein: „Ach, ich kann doch auf Gott vertrauen, ich brauche überhaupt keine Angst zu haben.“ Nein, er betet um diese Überwindung der Angst.

Hass hat Platz im Gebet?

„Denn dir, Gott, gefällt keine Gottlosigkeit; die Gottlosen dürfen nicht in deiner Nähe sein. Deshalb können die Hochmütigen nicht vor dir bestehen, denn du hasst alle, die Böses tun. Du wirst die Lügner vernichten. Du, Herr, verabscheust Mörder und Betrüger.“ Heiligkeit duldet keine Bosheit, keine Lüge und kein Unrecht in ihrer Nähe. So heilig liebevoll Gott dem David zugeneigt scheint, so heilig zornig und sogar voller Hass blickt Gott auf die Bösen, die lügen, morden und überheblich sind.

Hasst Gott Menschen? Ist er nicht die reine Liebe? Eine Parallele: Was fühlt die Ehefrau, die feststellt, dass ihr Mann seit Jahren eine Geliebte hat? Sie empfindet Liebe – denn sonst würde sie keinen Schmerz spüren. Doch da sind auch: Hass, Wut, Zorn. Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe. Beide liegen ganz nah zusammen. Beide machen verletzbar, beide sind intensiv, kurz: Hass ist Liebe mit dem falschen Vorzeichen. Durch ein traumatisierendes Ereignis kann sich ein ganzer Block von Gefühlen vom Positiven ins Negative umwandeln. Zum Beispiel durch Sünde. Das Stichwort ist Egoismus. Ich bin der Maßstab! Ich weiß, wo es langgeht. Gott? Welcher Gott? Da kehrt sich für Gott eine große Liebe und Zuneigung zu seinem Geschöpf in Zorn und Hass um.

- Weiterlesen nach der Werbung -

Nun dürfen wir nicht blind von menschlichen Verhaltensweisen auf Gott schließen, aber immerhin sind wir sein Ebenbild, und Zorn und Hass zu empfinden, wenn der Partner betrogen hat, das ist eine berechtigte Reaktion. Man sollte zwar nicht in ihr verharren, aber sie ist zuerst einmal vollkommen normal. Verstehen wir Gott jetzt besser? Er ist der große Liebhaber, aber auch der große Verletzte. Würde er gleichgültig auf unsere Sünde reagieren, dann wäre alles vorbei – so aber hat diese explosive Mischung dazu geführt, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, damit das alles ein Ende haben kann.

Dürfen wir heute noch so im Gebet reden? Dürfen wir! Denn die Einstellung Gottes hat sich nicht geändert, aber: Sie hat sich erweitert. Neben dem Hass auf das Böse ist die aktive Liebe getreten, die auch dem Bösen den Ausweg in Jesus Christus anbietet. Das müssen wir mit in den Blick nehmen. Vielleicht nicht im ersten Gebet, da ist dann auch mal – Entschuldigung – Auskotzen angesagt, aber irgendwann muss dieser Aspekt dazukommen. Beides gilt: Gott hasst das Böse und duldet den Bösen nicht in seiner Nähe. Aber auch: Gott bietet dem Bösen einen Ausweg an, sonst könnten wir nicht bestehen.

Interessiert an Gottes Ehre

„Durch deine Liebe darf ich in dein Haus kommen, voll Ehrfurcht bete ich dich in deinem heiligen Tempel an. Führe mich den rechten Weg, Herr, damit mich meine Feinde nicht überwältigen. Zeige mir, welchen Weg ich gehen soll.“ Könnte man vorher vielleicht noch denken: „Ist dieser David überheblich … Der hat doch selbst Dreck am Stecken!“, so macht der Psalmbeter hier deutlich, dass er sich vor Gott in den Staub wirft, voller Ehrfurcht ist. Der Herr erweist ihm Liebe und Güte. Er zeigt also, dass er darauf angewiesen ist. David hat die richtige Grundhaltung und deswegen sind seine weiteren Worte auch nicht das Produkt von Selbstgerechtigkeit.



„Denn meine Feinde sprechen kein wahres Wort. Ihr größtes Bestreben ist es, anderen zu schaden. Ihre Rede ist faul, wie der Gestank aus einem offenen Grab. Sie ist durch und durch verlogen. Sprich sie schuldig, Gott. Lass sie durch ihre eigenen Pläne zu Fall kommen. Verstoße sie wegen ihrer zahlreichen Sünden, denn sie begehren gegen dich auf.“ David lässt im Gebet seine Wut heraus, über Menschen, die faule Worte machen und damit Menschen vernichten – also eine Art Bild-Zeitung auf Beinen. Egoisten, gefangen in ihrem Trotz gegen Gott. Wieder die Frage: Dürfen wir so beten? Würde David um der eigenen Ehre willen beten, dann wäre das problematisch. Es geht ihm aber (vor allem) um Gottes Ehre. Ein Gott aber, der gerecht ist, sorgt auch für Gerechtigkeit. Und dieser Gerechtigkeit befiehlt David seine Feinde an. Paulus wird später im Römerbrief (12,19) sagen: „Liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: ‚Ich allein will Rache nehmen; ich will das Unrecht vergelten‘, spricht der Herr.“

Die Wut mit Gott verbinden

Kurz: Natürlich dürfen wir so beten. Wir sollen und dürfen auch vom Neuen Testament her von ganzem Herzen das Böse hassen, die Ungerechtigkeit, die Sünde. Würden wir diesen Hass nicht in ein Gebet fassen und so mit Gott verbinden, würde uns auf Dauer dieser Hass mit dem Bösen verbinden und verseuchen. Derselbe Hass, zu Gott gebracht, kann dagegen zu etwas Gutem verwandelt werden! Paulus schreibt hier: Gib deine Wut an Gott ab, er sorgt letztlich für Gerechtigkeit. Deine Aufgabe ist es nicht! Gottes Sache ist es! Gott wird (es) richten.



So kann ich meine Wut nicht nur an ihn abgeben – nur wenn ich sie wirklich an ihn abgebe, darf ich überhaupt so beten! Alles andere wäre mit gleicher Münze zurückgezahlt und Gott für die eigenen Rachegelüste eingespannt. Hier steht also unsere Motivation auf dem Prüfstand. Das Ziel des Gebets muss es immer sein, einen Menschen in die Gegenwart Gottes zurückzuführen – und sei es über den totalen Zerbruch. Nur wer die richtige Haltung zu Gott und sich selbst hat, kann wagemutig beten, ohne sich zu versündigen.

- Werbung -

In die Helligkeit hineingebetet

„Doch die bei dir Zuflucht suchen, sollen sich freuen, sie sollen Loblieder singen in alle Ewigkeit. Du beschützt sie, darum dürfen sich alle freuen, die deinen Namen lieben. Denn du segnest den Gottesfürchtigen, Herr, und umgibst ihn schützend mit deiner Güte.“ David endet entspannter und mit dem Blick auf Gottes Möglichkeiten in einer schwierigen Situation. Wie so oft hat er durch die Dunkelheit hindurch gebetet zur Helligkeit. Er endet nicht ängstlich, sondern beruhigt und zuversichtlich. So sollen und dürfen wir beten: radikal ehrlich, wütend und laut. Wir können die Rache dem Herrn übergeben und seine Ehre in der Dunkelheit herbeirufen. Ich wünsche Ihnen diese emotionelle Vielfalt im Gebet. Diese Ehrlichkeit und Radikalität. Denn nur, was Gott gegeben wird, kann verwandelt werden. Was aber vor ihm verborgen gehalten wird, wird Schaden anrichten.

Christof Lenzen ist Pastor der Stadtmission Hanau.