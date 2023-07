Streit im Hauskreis – was tun?

- Werbung -

Ethische Fragen führen in Pauls Hauskreis regelmäßig zu hitzigen Diskussionen. Einige bleiben den Treffen deshalb immer öfter fern. Was hilft? Vier Experten antworten.

Heiße-Eisen-Abend planen

Lieber Paul,

das ist tatsächlich eine Herausforderung, wenn so verschiedene Bedürfnisse aufeinanderprallen. Mein Vorschlag: Alles zu seiner Zeit.

Reserviert euch regelmäßig einen Abend für heiße Eisen (vielleicht alle zwei bis drei Monate) – und an den anderen Hauskreisabenden darf es ruhiger zugehen. Wenn dann doch ein kontroverses Thema auftaucht, notiert es auf einer Liste im Handy oder auf einem Zettel, den ihr in die „Box für heiße Eisen“ steckt. Wenn dann wieder ein Heiße-Eisen-Abend ansteht, einigt euch vorher auf ein Thema aus eurer Sammlung, damit sich jeder darauf einstellen kann.

So ein Abend ist eine großartige Chance, weiterzudenken, andere Sichtweisen kennenzulernen, zu verstehen, warum andere anders darüber denken, den Kopf zu inspirieren und das Herz zu weiten. Dafür lohnt es sich, ihn gut vorzubereiten. Ein paar Tipps:

Einigt euch auf ein paar Gesprächsregeln. Es geht nicht darum, rechtzuhaben oder alle von der eigenen Meinung zu überzeugen. Bereitschaft zum Zuhören und Respekt für die andere Position gehören dazu. Im Idealfall benennt ihr einen Moderator, der das Gespräch strukturiert und auf die Einhaltung der Regeln achtet. Vielleicht ist jemand in eurer Runde dafür besonders begabt.

Sprecht persönlich: Welche Erfahrungen in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich eine bestimmte Haltung vertrete?

Bei manchen Themen könnte auch eine Pro-und-Contra-Debatte anregend sein, bei der die Positionen ausgelost werden. Es gilt dann unter Umständen eine Meinung zu vertreten, die gar nicht die eigene ist. Hier sollte man etwas Vorbereitungszeit für die Gruppen einplanen, um sich in die Argumentation hineindenken zu können.

Möglicherweise kann es auch hilfreich sein, zu einem kontroversen Thema jemanden einzuladen, der einen Impuls einbringt und sich dann der Diskussion stellt.

Es lohnt sich auf jeden Fall, sich als Hauskreis immer mal wieder heiklen Themen zu stellen. Es hält lebendig und in Bewegung. Und wer schon den ganzen Tag Ärger mit seinem Chef hatte, bleibt vielleicht am Heiße-Eisen-Abend doch zu Hause und freut sich auf einen friedlichen und stärkenden Hauskreisabend in der nächsten Woche.

Heimke Hitzblech ist als Pastorin in der EFG Hannover Walderseestraße für die Kleingruppenarbeit der Gemeinde zuständig.

Moderation dazu holen

Lieber Paul,

anscheinend sind die Wünsche und Bedürfnisse deiner Hauskreisteilnehmer ziemlich verschieden. Ich würde empfehlen, recht bald schon ein Treffen zu machen, bei dem ihr über euren Hauskreis sprecht. Ihr könntet euch die Frage stellen: Was wünsche ich mir vom Hauskreis? Und: Wann ist für mich ein Hauskreisabend ein gelungener Abend? Dazu sollte jeder Teilnehmende etwas sagen und etwa zwei bis drei Minuten Zeit haben. Grundsätzlich solltet ihr die Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer unkommentiert stehen lassen. Hilfreich wäre sicher auch, die verschiedenen Wünsche aufzuschreiben, zum Beispiel auf einer Flipchart.

Du solltest den Abend selbst leiten und moderieren oder dazu jemanden beauftragen. Falls der Konflikt in eurer Gruppe schon eskaliert ist, würde ich dir empfehlen, eine Person von außen einzuladen, die das Gespräch gut moderieren kann. Wenn ihr über eure Wünsche und Bedürfnisse sprecht, erkennt ihr trotz mancher Unterschiede vielleicht auch noch vieles Verbindende, was euch Mut macht, als Hauskreis weiter zusammenzubleiben. Vielleicht findet ihr dann auch Lösungen, den unterschiedlichen Bedürfnissen zu begegnen, zum Beispiel ein Wechsel zwischen Abenden, an denen diskutiert wird, und anderen, an denen es eher besinnlich zugeht.

Auch eine Aussprache wird vielleicht nicht verhindern können, dass der ein oder andere sich vom Kreis verabschiedet, aber dann geschieht es mit Klarheit und nicht klammheimlich durch Wegbleiben.

Insgesamt erkenne ich aus deiner Anfrage aber, dass es bei euch wirklich Handlungsbedarf gibt. Einfach so weiterlaufen lassen, ist keine gute Lösung. Wenn ihr nicht darüber sprecht, wird es früher oder später auf jeden Fall zu Trennungen kommen. Auch eine Aussprache wird vielleicht nicht verhindern können, dass der ein oder andere sich vom Kreis verabschiedet, aber dann geschieht es mit Klarheit und nicht klammheimlich durch Wegbleiben.

Ich wünsche dir Weisheit und ein gutes Händchen im Umgang mit der Gruppe. Grundsätzlich bieten Spannungen und Krisen immer auch die Chance, dass etwas Neues entstehen kann.

Micha Neumann ist Pastor, Mediator, Ornithologe und Redakteur beim HauskreisMagazin.

Füreinander offen bleiben

Lieber Paul,

ist es in Zeiten des Klimawandels richtig, einen SUV durch die Gegend zu kutschieren, auch wenn man gar kein geländetaugliches Auto braucht? Ist Sterbehilfe unter bestimmten Umständen akzeptabel? Wann sind Waffenlieferungen legitim? Sollten gleichgeschlechtliche Paare in unseren Gemeinden gesegnet werden? Waren die Coronamaßnahmen angemessen oder völlig überzogen?

Ethische Fragen bieten eine Menge Zündstoff und es ist leicht, in heftige Diskussionen zu geraten. Zu unterschiedlich sind wir da unterwegs. Und darum kracht es an diesen Stellen auch leicht. Kompromisse oder Lösungen sind schwer zu finden, wenn es um Leben und Tod geht. Vielleicht verhärten sich die Positionen und der Eindruck entsteht: Wir finden keine Lösungen! Je länger es geht, umso schlimmer wird es. Es geht hoch her, aber es führt zu nix. Dass du da an Grenzen stößt, Paul, ist nur allzu verständlich. Aber was kann ich dir raten?

Die brennenden Fragen und die daraus entstehenden Konflikte einfach zu umgehen oder gar zum Schweigen zu bringen, ist für mich keine Lösung.

Sicherlich ist es nicht hilfreich, fruchtlose Diskussionen endlos weiterzuführen. Wenn alle Standpunkte ausgetauscht wurden und keine Lösung in Sicht ist, kann es hilfreich sein, dass du intervenierst und das Gespräch auf eine andere Ebene lenkst. Folgende Fragen könnten hilfreich sein: Ist das ein Thema, bei dem wir wirklich gerne weiterkommen möchten? Wenn ja: Können wir uns bis zum nächsten Mal weiter kundig machen – oder sollten wir dazu eine fachkundige Person einladen? Oder wäre das mal ein Thema für eine größere Gemeindeveranstaltung? Und dann wird es darum gehen, anschließend die entsprechenden Schritte zu gehen.

Die brennenden Fragen und die daraus entstehenden Konflikte einfach zu umgehen oder gar zum Schweigen zu bringen, ist für mich keine Lösung. Schließlich ist ja ein Hauskreis auch der Ort, an dem das Leben, der Glaube und seine Relevanz konkret erfahr- und hinterfragbar sein darf und auch muss. Ich finde es wichtig, füreinander offenzubleiben und in einen Dialog einzutreten, um ein besseres Verständnis und eine Wertschätzung für die jeweilige Perspektive des Anderen zu entwickeln.

Einen guten Umgang finden

Dass es „an der ein oder anderen Ecke kracht“, ist grundsätzlich mal positiv. Wie wir miteinander umgehen, wenn es kracht, entscheidet darüber, ob wir weiter auf positivem Kurs unterwegs sind oder ob negative und bedenkliche Auswirkungen am Horizont sichtbar werden. Einen guten Umgang finden, sollte das Ziel in Konflikten und ethischen Streitfragen sein.

Interessant wird es, wenn ihr persönlich sprecht: Welche Erfahrungen in meinem Leben haben dazu geführt, dass ich eine bestimmte Haltung vertrete? So gesehen könnt ihr heikle Themen nämlich auch als Chance verstehen, einander besser kennenzulernen, weiterzudenken und andere Sichtweisen in den Blick zu nehmen. Zu verstehen, warum andere anders über manche Themen denken, das bereichert das eigene Leben ungemein. Dabei sollten aber auch alle die Freiheit haben, sich guten Gewissens aus der Diskussion auszuklinken und vielleicht an so einem Abend auch zu Hause zu bleiben.

In allem solltest du nicht vergessen: „Humor ist ein guter Stoßdämpfer, wenn es im Leben kracht.“ So hat es Phil Bosmans mal gesagt. Und ich ergänze – es darf auch über den eigenen Standpunkt in ethischen Fragen mal wirklich herzhaft gelacht werden. Hilft auch in hitzigen Debatten. Versuchs mal. Gute Entscheidungen wünsche ich dir!

Peter Bauer ist Diakon und Hauskreisbeauftragter bei den Missionarischen Diensten der Badischen Landeskirche.

Den Hauskreis beerdigen

Lieber Paul,

es sind spannende Zeiten! Mit den Konflikten bist du sicherlich nicht allein. Auch auf gemeindlicher und übergemeindlicher Ebene gibt es Auseinandersetzungen, die nicht einfach wegmoderiert werden können. Ich weiß nicht, ob das ein Trost ist, aber wenn es im großen Haus knarzt, merkt man das auch im kleinsten Zimmer.

Kleingruppen müssen nicht ein Leben lang miteinander unterwegs sein. Sollten die Interessen in eurem Kreis zu weit auseinandergehen, finde ich es wichtig, auch ganz offen über eine Trennung oder Auflösung nachzudenken. Manchmal scheut man sich davor, über einen solch drastischen Schritt zu sprechen, obwohl alle schon Abwanderungsgedanken pflegen. Doch ich finde es weitaus besser, offen darüber zu kommunizieren, als darauf zu warten, dass sich der Kreis von allein erledigt. So schön es ist, wenn wir einander mit unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen bereichern – auf Dauer wird sich ein Hauskreis, in dem es keine Balance zwischen Reibung und Wohlfühlen gibt, nicht halten können. Schließlich sind die meisten von uns mit ihrem Lebensalltag schon genug herausgefordert.

Solltet ihr tatsächlich zu dem Entschluss kommen, dass ihr den Hauskreis beerdigen wollt, dann würde ich euch empfehlen, das Ende eurer gemeinsamen Zeit bewusst zu gestalten.

Manchmal kann die Trennung eine gute Konfliktlösung sein, so wie bei Paulus und Barnabas, die unterschiedliche Wege gingen, weil sie sich nicht einigen konnten, ob sie Johannes Markus mitnehmen sollten oder nicht (Apg 15,36-41). Auch wenn sich das in anderen Kontexten oft beschönigend anhört: Es scheint eine einvernehmliche Trennung gewesen zu sein, denn beide machten mit dem weiter, was ihnen gemeinsam am Herzen lag: Mission. Die Verbreitung der guten Botschaft hat sogar von der Trennung profitiert, denn dadurch konnten sie noch mehr Regionen erreichen.

Solltet ihr tatsächlich zu dem Entschluss kommen, dass ihr den Hauskreis beerdigen wollt, dann würde ich euch empfehlen, das Ende eurer gemeinsamen Zeit bewusst zu gestalten. Kocht und esst nochmals miteinander, trefft euch in einer Kneipe, macht eine Feedbackrunde, tauscht Erinnerungen oder … Gestaltet ein Treffen, das es allen ermöglicht, den Abschied auf gute Weise nachzuvollziehen.

Christof Klenk ist Redaktionsleiter des HauskreisMagazins und koordiniert die Hauskreise der FeG Witten.