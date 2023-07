Hauskreis: „Es lief gut, dachte ich“

- Werbung -

Peter Bauer erkannte die Probleme in seinem Hauskreis erst, als dieser sich aufgelöst hatte. Wie konnte es so weit kommen und was hätte er anders machen können?

Ja, eigentlich lief alles gut. Wir waren ein Hauskreis, wie man ihn sich nicht besser hätte vorstellen können. Ein Kreis von jungen Menschen, die sich wöchentlich getroffen haben. Alles wurde drangesetzt, dabei sein zu können – von den Teilnehmenden und auch von mir. Wenn jemand nicht kommen konnte, kam zumindest eine Nachricht an – bedenke, es war vor WhatsApp und Instagram.

Alles lief prächtig

Neben Lied und Gebet lag der Schwerpunkt auf Austausch und Diskussion. Mal wurde auf spontan eingebrachte Themen reagiert. Unvergessen: Eine Teilnehmerin hatte immer die sonderbarsten Begegnungen in der S-Bahn und brachte diese Themen dann im Hauskreis ein. Ein andermal hatten wir uns im Vorfeld auf ein Thema verständigt. Und wieder ein andermal nutzte ich die Gruppe als Resonanzraum für eine Predigt.

Hier konnten sich alle lebensnah und sehr persönlich mit den Fragen und Herausforderungen ihres Glaubens auseinandersetzen, ohne dabei das Gesicht und die Sympathie zu verlieren. Wir waren sehr geschwisterlich miteinander unterwegs. Klar, im Laufe der Zeit sind auch manche weggeblieben – laut Selbstaussage vor allem wegen Terminkollisionen, Studium, anderer Interessen und, und, und … Andere kamen hinzu, wir verstanden uns einigermaßen – so ist der Lauf des Lebens. Es lief gut, dachte ich.

Blind für den Abstieg

Was ich nicht gesehen und darum auch nicht thematisiert habe: Es wurde immer weniger. Weniger offen, weniger herzlich, weniger persönlich, weniger verbindlich. Absagen (wegen anderer Termine) häuften sich, immer weniger war die Lust am Kreis und am Treffen zu spüren. Ein junges Ehepaar, welches erfreulicherweise dazugekommen war, verließ nach wenigen Monaten den Kreis unter Tränen – das ging mir nahe.

Was von allein läuft, das läuft halt meistens bergab. Und so war es auch hier. Ich hätte es sehen müssen, aber ich war blind. Und so kam, was kommen musste: Wir lösten den Kreis auf. Beziehungen sind zerbrochen – das ging mir sehr nahe! Manche vermisse ich noch heute.

Klar, ich könnte das auch alles in einem ganz, ganz anderen Licht sehen: Aus den jungen Erwachsenen wurden Familien, sie machten Karriere, die Interessen haben sich total verändert, (Wohn-)Ortswechsel haben stattgefunden – es ist der Lauf des Lebens und das Leben geht auch unterschiedlich weiter. Es stimmt: Ein Hauskreis muss nicht gemeinsam im Seniorenheim sein natürliches Ende finden. Klar, so könnte ich es rechtfertigen.

Regelmäßig Bilanz ziehen

Trotzdem, könnte ich es noch mal machen, würde ich so etwas wie einen Ernte- und Saat-Abend im Jahreslauf fest und für alle sichtbar verankern. Was meine ich damit?

Das wäre ein fest terminierter Abend im Jahr, an dem mit allen darüber gesprochen wird, was im zurückliegenden Jahr gut war – Ernte. Welche Früchte hat der Kreis getragen? Was hat erfreut, wo ist man weitergekommen, welche Höhepunkte hat es gegeben, was hat mein Leben bereichert? Beute teilen, haben es mal welche genannt. Persönlich, individuell, aber auch als Gruppe. Und in einem zweiten Teil: Saat. Was wollen wir im nächsten Jahr erreichen oder ernten, welche Saat ist dafür nötig? Was müssen wir ändern? Worauf verzichten? Was neu installieren?

Laufen lassen ist keine Option

Solche fixen Termine halte ich für einen Hauskreis unerlässlich. Erfahrungen werden geteilt und Erwartungen geklärt, ohne dass sie plötzlich und aus heiterem Himmel in einem Kreis aufschlagen und alle überfordern. Alle wissen: Dieser Abend kommt. Niemand muss sich überwinden, um ein heikles Thema anzusprechen oder sich als „Durcheinanderbringer“ zu outen. Der Abend kommt. Der Termin ist fix.

Möglicherweise ist es dann wirklich so, dass der Lauf des Lebens an so einem Abend klarmacht, jetzt ist eine Teilung dran, jetzt ist Aufhören dran oder jetzt ist eine andere Form dran. Aber das geschieht dann bewusst und von allen getragen und nicht einfach so „by the way“. Beziehungswunden haben dann auch eine Chance, gut zu heilen. Dazu ist Leitung da – dass sie die Augen offen hat und solche Treffen (auch wenn es manchmal schwerfällt) initiiert. Es einfach laufen zu lassen, ist keine Option.

Peter Bauer arbeitet als Diakon und Hauskreisbeauftragter bei den Missionarischen Diensten in der Badischen Landeskirche.