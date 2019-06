Schon seit längerer Zeit setzt sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Heinrich Bedford-Strohm für die Seenotrettung ein. Nun hat Palermos Bürgermeister Leoluca Orlando ihn und die Seenotrettungs-Organisation Sea-Watch mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet. Das teilt die EKD mit.

Es sei ihm eine Ehre, Bedford-Strohm die Ehrenbürgerschaft zu verleihen, schreibt Orlando: „Ich möchte dies als Dank und Ausdruck meiner Achtung für ihre Bemühungen und ihre Arbeit im Sinne der Erhaltung der Menschenrechte tun.“ Der Ratsvorsitzende antwortete, er nehme die Auszeichnung von Herzen gerne an. In kürzester Zeit habe er sich in die Stadt verliebt: „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, weil sie mir von einem Kämpfer für Humanität, Recht und Ordnung verliehen worden ist.“