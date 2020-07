Werbung

JUMP, das Jugendfestival der der Charismatischen Erneuerung (CE) innerhalb der Katholischen Kirche, findet in diesem Jahr coronabedingt online statt – und zwar in verkürzter Form vom 2. bis 5. August. Die Veranstaltung mit dem Motto „Heaven meets Earth“ wird aus dem Haus der Immanuel-Gemeinschaft in Ravensburg live gestreamt.

Auf dem Programm stehen Bibelarbeiten, Lobpreis, Workshops und Kochshows. Auch persönliche Seelsorge wird angeboten. Kleingruppen können sich mit Hilfe der Software Zoom vernetzen. Themen sind unter anderem „Celebrate – Gott feiert dich“, „Komm – deine persönliche Zeit mit Gott“ und „Berufung“.

Zielgruppe des Festivals sind laut Homepage Jugendliche zwischen 13 und 20 Jahren. Interessierte können sich hier anmelden. (dawi)

