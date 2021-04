Werbung

Karsten Hüttmann wird zum 1. Januar 2023 neuer Vorstandsvorsitzender der Stiftung Marburger Medien. Das gab die Stiftung in einer Pressemitteilung bekannt. Er tritt damit die Nachfolge von Frieder Trommer an, welcher zum Ende von 2022 in Ruhestand gehen wird. Der 49-Jährige Theologe Hüttmann leitet zurzeit den missionarisch-programmatischen Arbeitsbereich beim CVJM Deutschland und ist Vorsitzender des Jugendfestivals Christival, das 2022 stattfinden wird.

Die Stiftung Marburger Medien stellt spendenfinanziert jährlich etwa 10 Millionen christliche Medien wie Karten, Themenflyer und Magazine her. Sie arbeitet konfessionsübergreifend und gehört zum Gnadauer Verband sowie zur Diakonie Hessen.