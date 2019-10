Am morgigen Samstag (26. Oktober) wird in Frankfurt das biblische Leitwort für den 3. Ökumenischen Kirchentag 2021 in Frankfurt am Main vorgestellt. Es solle als „grundlegendes Motiv“ die Programmvorbereitungen begleiten, teilte der Kirchentag mit. Bettina Limperg und Thomas Sternberg, Präsidentin und Präsident des Ökumenischen Kirchentags, werden das Leitwort bekanntgeben.