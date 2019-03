Im kommenden Jahr geht das neue Chormusical „Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt“ der Creativen Kirche auf Deutschlandtour. Aufführungen gibt es in Offenburg, Hamburg, Ludwigsburg, Münster, Siegen, Hannover, Minden, Bochum, Braunschweig, Bayreuth und Wetzlar. Bei jeder Veranstaltung wird auch ein großer Projektchor mit Sängerinnen und Sängern aus der Region auf der Bühne stehen. Dafür sucht die Creative Kirche nun Interessierte. In den kommenden zwei Wochen finden an allen Aufführungsorten Informationsveranstaltungen dazu statt.

