Christina Herr: Mit Feinsinn und Hochgefühl

Christina Herr, bekannt als Lektorin und Autorin zahlreicher Bücher und selbst hochsensibel, lädt die Leserinnen und Leser in dem von ihr herausgegeben Buch „Mit Feinsinn und Hochgefühl – Hochsensibilität annehmen, feiern und gestalten“ dazu ein, Hochsensibilität aus einer ganzheitlichen Perspektive zu betrachten. Sie gliedert den Text in die drei Teile Geist, Körper und Seele.

Hochsensibilität bezeichnet ein Phänomen, das etwa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung betrifft. Betroffene reagieren besonders empfindlich auf Reize aus ihrer Umgebung und nehmen über ihre Sinneskanäle mehr wahr als andere Menschen. Diese erhöhte Sensibilität kann sowohl als besondere Begabung als auch als Herausforderung im Alltag erlebt werden.

In einer klaren und gut verständlichen Sprache beginnt sie jedes Kapitel mit einer Literaturrecherche zu den relevanten Themenbereichen und zitiert dabei Experten – angefangen mit Elaine Aron, die das Thema in den 1990er Jahren erstmals wissenschaftlich beschrieben hat. Anschließend ergänzt sie die Ausführungen durch eigene Erfahrungen und praktische Tipps, wie Betroffene adäquat Grenzen setzen, sich von möglichen Reizüberflutungen schützen und erholen können. Den Fokus legt sie dabei auf die Hilfe, die sie durch ihren persönlichen Glauben hat.

Das Buch von Christina Herr hebt sich durch einen besonderen Fokus hervor: Den Hauptteil der Lektüre bilden Beiträge und Interviews von insgesamt 15 betroffenen Frauen, die ihren christlichen Glauben aktiv leben und in öffentlichkeitswirksamen sowie kreativen Berufen tätig sind. Trotz ihrer Unterschiedlichkeit verbindet sie die Überzeugung, ihre Hochsensibilität als Gabe oder Geschenk zu betrachten und darin eine bedeutende Bereicherung für ihr Leben zu erkennen. Hochsensibilität wird von ihnen als Quelle einer intensiveren Verbindung zu Gott erlebt. Gleichzeitig zeigt das Buch, wie sie in ihrem Glauben Unterstützung bei Überforderung und Reizüberflutung finden.

Das Buch wird durch zahlreiche Bibelverse, Zitate, Gedichte und Fallbeispiele aufgelockert. Selbsttests und Fragebögen helfen den Leserinnen und Lesern dabei, das Konzept der Hochsensibilität auf das eigene Leben zu übertragen und zu überprüfen. So können sie nicht nur feststellen, ob sie selbst hochsensibel sind, sondern auch erkennen, in welchen Bereichen und in welcher Ausprägung dies zutrifft.

von Anna Dirksen

