Gerhard Mester: Wer Ohren hat, der höre!

Gerhard Mester, Karikaturist und Grafikdesigner, interpretiert das Matthäusevangelium mit über 120 farbigen Karikaturen – pointiert, humorvoll und bisweilen. Das Buch hat ein wirklich ansprechendes Layout: Jede Karikatur ist direkt dem entsprechenden Bibeltext aus dem Matthäusevangelium gegenübergestellt, sodass der Leser direkt Verknüpfungen herstellen kann.

Was spricht an?

Gerhard Mester zeigt seinen scharfsinnigen Humor: Mit Szenen wie dem Engel Gabriel im Kleiderschrank, oder Maria, die statt Gold frische Windeln und etwas zu essen wünscht, bricht Mester mit vertrauten biblischen Bildern – ohne dabei platt zu werden. Die Karikaturen regen an, über die ursprünglichen Texte neu nachzudenken, wirken darüber hinaus lebendig und einladend. Sie schaffen Leichtigkeit bei anspruchsvollen Inhalten, ohne sie zu trivialisieren. Mester nähert sich den Texten aus einer kritischen Distanz. Er hinterfragt die Bibeltexte subtil, ohne zu moralisieren – etwa durch überspitzte Alltagssituationen, die unseren Blick auf die Texte erneuern können. Durch das wertige Äußere bietet sich das Buch als ein Geschenk an. Die Kombination aus Witz und Ernst macht das Buch lebendig – man wird neugierig auf den Text, den man vielleicht „kennen zu meinen“ glaubte. Es lädt ein, vorbehaltlos hineinzugehen, ohne dass man sich bevormundet fühlt. Der Stil erlaubt ein „Eintauchen ohne Eintauchen“: leichter Einstieg, aber dennoch geistig aktiviert.

Wo gibt es Luft nach oben?

Wer auf theologische Tiefenanalyse hofft, wird hier nur bedingt fündig. Die Illustrationen führen eher spielerisch an den Text heran, ohne eine tiefergehende Auseinandersetzung zu liefern. Die theologischen Gedanken zu den Karikaturen muss sich der Leser selbst machen. Dies ist sicherlich so gewollt, und auch gut so. Auf rund 240 Seiten kann der Reiz der satirischen Karikaturen mit der Zeit nachlassen. Ein paar Karikaturen wirken etwas repetitiv – zwar kreativ, aber man hätte sich gelegentlich ruhigere Momente zum Nachdenken gewünscht. Für Kenner biblischer Geschichten ist dieser Zugang oft interessant. Wer aber mit Matthäus gar nichts anfangen kann, mag sich ohne Vorwissen manchmal leichter überfordert fühlen.

Für wen ist das Buch geeignet?

Hauptamtliche in Schule und Gemeinde können die Karikaturen zum Auflockern oder auch zur tieferen Analyse im Unterricht oder im Gemeindealltag nutzen. Aber auch für andere interessierte Leserinnen und Leser ist das Buch eine schöne Geschenkidee, das einen erfrischenden Blick auf vertraut geglaubte Geschichten liefert. Weniger geeignet ist das Buch für eine rein akademische oder tiefe theologische Beschäftigung – das Buch agiert eher als Türöffner zu theologischen Themen.

Fazit:

Gerhard Mester überzeugt mit seinen Karikaturen durch einen lebhaften, humorvollen Zugang zum Matthäusevangelium, der bekannte Bilder bricht und neu inspiriert. Die Karikaturen sind originell, stilistisch frisch, dabei respektvoll im Ton. Eine tiefere theologische Auseinandersetzung liefert das Buch nicht, aber das ist bewusst nicht der Anspruch des Buchs. Es eignet sich wunderbar als humorvoll-kreatives Geschenk oder Impulsgeber. Ein kleiner, aber feiner Beitrag, der mehr anbietet als nur Unterhaltung: einen neuen Blick aufs Alte.

