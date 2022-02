Henri J. M. Nouwen: Jesus nachfolgen – Nach Hause finden in einem Zeitalter der Angst

Nach einem warmherzigen Vorwort von Richard Rohr lesen wir in der Einführung, dass wir oft mehr Wanderer als Nachfolger sind. Wir rennen hierin und dorthin und zu guter Letzt sind wir müde und erschöpft. In diese so müde gewordene Welt schickte Gott Jesus, der uns mit der Stimme der Liebe ansprechen soll. Jesus sagt: folge mir nach und lauf nicht dauernd herum. Diese Stimme der Liebe kann unserem Leben eine völlig neue Form ge­ben, sodass aus unserem Herumwandern Leben werden kann. Sobald wir diese Stimme hören, ergibt oft alles wieder Sinn. Wir haben plötzlich wieder ein Ziel und wissen, wohin wir gehen, unser Leben bekommt wieder eine Richtung und wir können sagen: Jetzt weiß ich, warum ich lebe.

Dieses Buch wurde geschrieben, um zu helfen, die Stimme der Liebe zu vernehmen. Die­se Stimme, die flüstert: „Folge mir nach“.

Ausgehend von Texten aus den Evangelien und seinem Verständnis der menschlichen Natur und unserer Verwundungen fermutigt Nouwen sanft dazu, Jesus in sechs Schritten zu folgen, beginnend mit der Einladung („Komm und sieh“). Es folgen die Berufung („Komm, folge mir“), die Herausforderung („Liebe deine Feinde“), der Preis („Nimm dein Kreuz auf dich“), die Belohnung („Meine Freude wird mit dir sein“) und die Verheißung („Ich werde immer mit dir sein“). Bei jedem Schritt veranschaulicht Nouwen die Liebe Gottes zu uns als Indivi­duen und als Gemeinschaft von Gläubigen und hilft dem Leser zu verstehen, wie Jesus uns mit ihm und seinem Vater in Beziehung ruft.

Das Buch ist im besten Sinne Lebenshilfe. Es konzentriert sich auf die Bedeutung der Christus-Nachfolge für die Menschen im hier und jetzt und konzentriert sich nicht auf theo­logische Aspekte. Dabei wird das eigentliche Thema seelsorglich und in plasti­scher Spra­che in das Leben der Leser hinein übersetzt. So sind die einzelnen Kapitel, die aufeinan­der aufbauen und je mit einem Gebet enden, Einladung zu einem Leben, in dem Christus Gestalt gewinnt.

Das Buch beruht auf einer Reihe von sechs Vorträgen, die der Priester Henri J. M. Nouwen bereits im Jahr 1985 gehalten hat. Damals litt er unter persönli­chen und beruflichen Ängsten. Nun erscheint es in einer Zeit, in der das Corona­virus auf der ganzen Welt wütet und unsere täglichen Routinen stark verändert wurden. Daher erscheint der Hinweis des Untertitels so passend: „Nach Hause finden in einem Zeitalter der Angst“.

Das Buch kann Leserinnen und Leser zurück zu den Grundlagen des Glaubens führen. Es ist ein leicht zu lesen Buch, das nicht nur die Seele beruhigt, sondern auch den Glauben wiederbelebt. Ich würde dieses Buch jedem empfehlen, der in seiner Beziehung zu Gott wachsen möch­te.

Von Ingrid Bendel

