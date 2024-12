Hoffnung für alle. The Gospels – Die vier Evangelien in Szene gesetzt

Angenommen, beim nächsten Friseurbesuch würde ein vierfarbig illustriertes Magazin ausliegen. Es wäre alltäglich. Die Ausgabe „The Gospels – Die vier Evangelien in Szene gesetzt“ ist allerdings etwas Besonderes. Die vier Evangelien, nach der Übersetzung „Hoffnung für alle“, sind illustriert wie ein Magazin. Ein Reisemagazin, denn die Evangelien ereignen sich mit vielen Bildern in London, New York, Sydney und Bogotá.

„The Gospels“ ist ein Lifestyle-Magazin mit Eheberatung, vielen Tipps und jeder Menge trendiger Hinweise, wie sie zeitlos gültig in der Bibel stehen. In dieser Aufmachung sind die Evangelien ein knackiges Handbuch für Glücksforscher. Sie sind ein Muss für Liebhaberinnen romantischer Lovestorys, ein Schmöker für Fans abendfüllender Romane und eine Sammlung von Dramen und heldenhaften Geschichten. Hinzu kommt ein aktuelles Nachrichtenmagazin mit der klaren Botschaft: Es gibt Rettung durch Jesus, der im Leben begleitet.

Jedes der vier Evangelien beginnt mit einer Einführung zu dem jeweiligen Verfasser, den Adressaten und der Zeit, in der es geschrieben wurde. Matthäus zeichnete das Königreich des Himmels, in dem sich erfüllt, was der Herr durch Propheten voraussagte. Markus schrieb vom dienenden König, Lukas vom Retter für alle. Johannes fand: „Jesus ist Gott“ und Gott schickte einen Boten, Johannes den Täufer, dessen Auftrag es war, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Glühende Lava vor schwarzem Hintergrund – darauf beginnt der Text. „… in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtete in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können.“ Nächste Seite: Ein Lichtstrahl, der in einen Wald fällt, mit dem Text: „Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns.“

Das lebendige Wort Gottes in dieser Aufmachung zu erleben, fasziniert und spricht an. Einziger Nachteil: Für Leser Ü50 ist die Schrift zu klein, deshalb leider ein Punkt Abzug.

Von Silke Meier

Leseprobe (PDF)