Jana Highholder: jung und gläubig – Gedanken, die deinen Alltag verändern

Jung und gläubig? Zwei Adjektive, aber passen die zueinander? Erst recht im 21. Jahrhundert in Westeuropa? Jana Highholder, Influencerin, Medizinstudentin, Speakerin und Autorin, unternimmt in etwas mehr als 200 Seiten und 30 Impulsen den Versuch, Glauben plausibel zu machen – denn: Sie glaubt an Gott. Deshalb sind ihre kurzen Texte voll von Themen wie Gebet, dem Umgang mit dem Tod, Vergebung, Trost, Freude, Berufung und Hören auf Gott. Klar, die Autorin kann Gott nicht beweisen und zweifelsfrei „auf den Tisch legen“ – aber sie erzählt und beschreibt, wie sie ihn erfährt: in Klausuren, in Begegnungen, aber auch im eigenen Scheitern.

Das Buch ist unglaublich persönlich: einerseits, weil Jana aus ihrem Alltag berichtet zwischen Uni, Krankenhaus und Auftritten, andererseits weil sie mich als Leser direkt anspricht und so fast ein Gespräch entsteht: Janas Worte und meine Gedanken als Antwort. Dabei geht die Autorin auch sehr offen mit ihrer Krebserkrankung als Sechsjährige um.

Jana gelingt es, zeitlose Glaubenswahrheiten sprachlich elegant zu verpacken und mir als Leser zu präsentieren. Mein Lieblingssatz: „Ich möchte, dass meine Priorität Gott ist und ich zuerst nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit trachte. Alles andere mag wichtig sein – aber es kommt erst danach.“ (S. 86)

Grafisch ist das Buch mit viel Liebe zu Detail gestaltet: Ob durch Kernsätze im Handschriften-Font oder farbig-hervorgehobene Bibelzitate. „Jung und gläubig“ nehme ich als Leser gerne in die Hand!

Für wen ist das Buch eigentlich geeignet? Das habe ich mich eine Weile gefragt. Aufmachung und jugendliches „Du“ sprechen für Teenager und junge Erwachsene. Doch ich bin überzeugt: Auch die Generation Ü50 wird beim Lesen schmunzeln, zustimmen, vielleicht auch mal widersprechen – anyway: Jana Highholder schreibt leicht verständlich und zugleich mit geistlichem Tiefgang – und das für alle Generationen.

Von Andreas Schmierer

