Jeremy + Audrey Roloff: Liebesbriefjahre

Hier erzählen Jeremy und Audrey Roloff ihre Liebesgeschichte. Es ist eine schöne und romantische Geschichte, aber längst keine perfekte. Bis zum „Ja“-Wort war es immer wieder ein schwieriger Weg, geprägt von emotionalen Wellenbädern, gesundheitlichen Problemen und großen Entfernungen. Beide erzählen von ihren persönlichen Kämpfen, Erfahrungen und Widerständen. Sie geben praktische Tipps und ermutigen dazu, gezielt an der Partnerschaft zu arbeiten.

Dieses Buch ist eine wunderbare Ermutigung für die Liebe zu kämpfen, sie zu hegen und zu pflegen und zu voller Blüte zu bringen: zu einer erfüllenden, glücklichen Partnerschaft.

Jeremy und Audrey geben beide abwechselnd ihre Sicht auf ihre gemeinsame Geschichte preis und erzählen vieles vom Kennenlernen, über die Probleme einer Fernbeziehung, bis hin zur Ehe. Man merkt, dass jeder in seine eigenen Kapitel viel Gefühl gesteckt hat. Der unterschiedliche Stil der Kapitel macht es noch authentischer. Die beiden erzählen nicht nur von ihrer Geschichte, sie berichten auch, wie sie mit verschiedensten Problemen und Konflikten umgegangen sind bzw. immer noch umgehen und wie sie den Glauben an Gott in ihre Beziehung eingebunden haben.

Wie bei jedem Ratgeber muss jeder Leser für sich entscheiden, welche Ratschläge er auf sein Leben adaptieren kann und wie viel er aus dem Gelesenen mitnimmt. Ich persönlich konnte mich in vielen Punkten wiederfinden und mir nette Denkanstöße und gute Ideen herausziehen.

Für mich bedeutet das aber, dass dieses Buch vielseitig ist und hier keine Universalanleitung, sondern ein Lebensbericht geschenkt wird. Mir hat es sehr gut gefallen, Audrey und Jeremy bei ihrer Reise zu begleiten und ich konnte mir die ein oder andere Sache mitnehmen. Ich werde dieses Buch auf jeden Fall weiterempfehlen!

Von Wiebke Pott



