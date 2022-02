Phylicia Masonheimer: Das Königstochter-Dilemma – Raus aus dem Wohlfühlglauben. Hinein in einen Glauben, der hält, was er verspricht

Viele Christen kennen die Sehnsucht nach einem kraftvollen, dynamischen Leben mit Jesus. Wie kommt der Mensch zu einem geistlichen Leben mit Tiefgang? Reicht es, in der Bibel Lieblingsverse zu lesen, zur Kirche zu gehen und christliche Freunde zu habe? Oder fehlt da etwas? Für viele Menschen ist Jesus eher eine Theorie als eine Person. Sie erfassen – wenn überhaupt – den christliche Glauben auf intellektueller, rationaler, traditioneller oder emotionaler Ebene, aber geistlich ist Gott für sie doch nicht real.

Dort setzt die amerikanische Autorin Phylicia Masonheimer an. Sie fordert ihre Leser auf, raus aus dem Wohlfühlglauben und hinein in einen Glauben, der hält, was er verspricht. Gott ist für sie real und die Bibel autorisiertes Wort Gottes, das ernst genommen werden will.

Sehr persönlich schildert Frau Masonheimer ihre Erfahrungen mit dem Glauben. Sie schreibt von Kongressen mit Vorträgen zum Thema – „Jesus will dich ermutigen“, „Du bist eine wunderschöne von Gott geliebte Königstochter“. Alles Wohlfühlthemen besonders für Frauen. Aber aus dem Teufelskreis von Schuldgefühlen und geistlichen Niederlagen konnten diese Informationen sie nicht herausholen. Denn das eigentliche Problem, sagt sie, ist unsere Sündhaftigkeit. Predigten ausschließlich über Liebe und Gnade ohne Schuld und Tod am Kreuz verkünden ein unvollständiges, mangelhaftes, selbstbezogenes und oberflächliches Evangelium. Christen brauchen eine Botschaft, die ihr Leben und ihr Herz verändert, eine Botschaft mit Tiefgang, die zu einem widerstandsfähigen Glauben führt, um auch die schwierigsten Umstände zu überstehen.

Dieses Buch ist sehr informativ, aber auch unbequem. Denn der Leser sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob er bereit ist, Jesus mit allen Konsequenzen nachzufolgen. Dabei geht es nicht darum, Regeln zu befolgen, sondern eine neue Herzenshaltung zu gewinnen und im Glauben erwachsen zu werden.

Im Anschluss an die unterschiedlichen 12 Kapitel über Trauer, Kampf, Angst, Überforderung, Gesetzlichkeit, Menschenfurcht, Scham und Sexualität gibt die Autorin Anregungen, was der Leser „heute tun kann“, um das gerade Gelesene in die Praxis umzusetzen.

Ich fand das Buch interessant und anregend. Es ist schon herausfordernd, zu einer konsequenten Nachfolge Jesu ohne Kompromisse aufgefordert zu werden. Beim Lesen wird man oft über verschiedene Steine stolpern und vor die Frage gestellt, will ich das oder nicht. Dabei geht Frau Masonheimer sehr offenherzig mit den Themen um. Sie bekennt in diesem Buch ihre Niederlagen und Schwierigkeiten, was mich manchmal fast peinlich berührte. Aber ihre Ehrlichkeit ist auch bewundernswert, denn es gibt viele Menschen, die ähnliches wie die Autorin erleben.

Alles in allem ist dieses Buch zu empfehlen – allerdings ist dieses Buch nur für Frauen geschrieben. Deshalb wohl auch der rosa Buchrücken.

Von Birgit Keune

Leseprobe (PDF)