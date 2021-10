Timothy J. Geddert: Das immer wieder neue Testament

Dieses Buch ist eine Einladung, im Neuen Testament Neues zu entdecken und anderen Möglichkeiten der Auslegung zu begegnen. Nach dem Motto von Matthäus 13,51-52 öffnet Timothy J. Geddert diese Schatztruhe der Bibel, um Neues und Altes hervorzuholen. Er trägt hier Beispiele von Texten zusammen, bei denen sein Verständnis sich im Laufe der Zeit geändert hat und seiner Meinung nach von den gängigen Interpretationen aus Sonntagsschule, Predigt & Co abweicht. Jedes der über zwanzig Kapitel in unterschiedlicher Länge birgt Gedderts Auslegung eines Bibeltextes.

Wie sollen wir mit Zöllnern (bzw. Sündern in der Gemeinde) umgehen? Will Gott wirklich, dass wir sie aus der Gemeinde ausschließen?

Was heißt es, von Jesus berufen zu sein? Muss ich dann auf alles verzichten?

Ist das Problem der Martha ihr Überbeschäftigtsein oder warum sagt Jesus, dass Maria eine gute Entscheidung getroffen hat, ihm zu Füßen zu sitzen?

Hat Jesus wirklich den Thomas getadelt, weil er zweifelte?

Einen besonderen Schatz hebt Geddert im Kapitel „Neue Lektionen aus der Weihnachtsgeschichte“. Dieses lässt aufhorchen und sorgt für spannende Aha-Effekte, da es unsere gängige Vorstellung der Erzählung, die von Krippen bzw. Krippenspielen und unserem kulturellen Vorverständnis bestimmt ist, auf den Kopf stellt. Als einziges Kapitel enthält es übrigens auch eine Zeichnung!

Wer mit langweiligen Auslegungen rechnet, hat weit gefehlt. Geddert spricht Klartext, der herausfordert, zeichnet uns lebendig und bildhaft die jeweiligen Situationen und Kontexte vor Augen und überträgt sie in unsere Zeit. Auf der einen Seite gibt er uns einen Überblick über größere textliche Zusammenhänge, auf der anderen Seite nimmt er uns bei der Hand und zeigt uns die kleinen Details, auf die es ankommt. So lässt er uns mit seiner humorvollen und gut verständlichen Art an seinen neuen Schätzen teilhaben. Wer meint, er kennt schon alles, könnte hier noch unentdeckte Goldmünzen finden!

