Ulrich Wendel (Hrsg.): Neues Leben. Die Bibel zum Beten

SCM Brockhaus hat dieses Jahr unter der Reihe „Gebetsbegleiter“ mehrere Ratgeber zu dem Thema veröffentlicht. Passend dazu ist auch eine „Neues Leben Bibel zum Beten“ erschienen – doch was kann man sich darunter vorstellen?

Die Gebets-Bibel basiert auf der Idee des täglichen Psalmengebets, einer geistlichen Übung, die schon seit Jahrhunderten (auch) in Klöstern praktiziert wird. Es geht hier um das wiederholte Rezitieren vorgefertigter Gebete; das soll das freie Gebet nicht ersetzen, sondern ihm durch die Vorbildfunktion vielmehr den Boden bereiten. „Die Psalmen sind der festgesetzte Ort, an dem wir gewohnheitsmäßig über den Boden, durch das Vokabular und den Rhythmus des Gebets gehen, uns einreihen in die seit Jahrhunderten bestehende Gebetsgemeinschaft und diesen Freunden, die gebetet haben und beten, zu Gefährten werden.“ (Zitat: Eugene Peterson, S. 1502).

Während in den Klöstern fünf Psalmen pro Tag auf dem Plan stehen, wurden die täglichen Gebetsportionen hier für den alltäglichen Gebrauch verkleinert – und zugleich um weitere biblische Gebete erweitert. Ein Jahresplan führt die Lesenden zu den entsprechenden Abschnitten, die dort wiederum mit dem Datum markiert sind. (Am besten, man legt eines der zwei Lesebändchen direkt in den Jahresplan!)

Das ist jedoch nicht alles. Sämtliche Stellen, die im weiteren Sinne ein Gebet wiedergeben (meistens Worte, die sich direkt an Gott richten, aber z.B. auch Lobpreisungen, die Gott beschreiben), sind in dieser Bibel blau hervorgehoben. Außerdem wird der „gewöhnliche“ Bibeltext auf jeder (!) Doppelseite um verschiedene Aspekte des Gebets vertieft. Abgerundet wird die Bibel von einem Anhang mit vertiefenden Anregungen zur Gebetspraxis.

Die ausgewählten Beiträge (sowohl in den Seitenspalten als auch im Anhang) sind unterschiedlichster Natur; hier finden sich neben pointierten Zitaten und poetischen Neuformungen auch Wortbetrachtungen und -erklärungen, Impulse zu Gebetszeiten und -haltungen und Anleitungen für verschiedene Gebetspraktiken. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in Zeit, Herkunft und Hintergrund der verschiedensten Autoren und Autorinnen wider, die hier berücksichtigt worden sind: von mittelalterlichen Mystikern bis zu modernen Theologen beiderlei Geschlechts. Aus diesem Grund ist diese Bibel konfessions- und denominationsübergreifend anwendbar; hier wird sogar auf eindrückliche Weise deutlich, wie groß die innere Gemeinsamkeit des Gebets ist, das sich äußerlich vielleicht etwas anders ausdrücken mag.

Und wie enorm die Bandbreite ist, mit Gott zu kommunizieren, ihn anzuklagen, zu bestürmen, ihn anzubeten, anzuflehen, die eigene Ergebenheit und Treue auszudrücken, ihn zu bestaunen und ihn um etwas zu bitten. Das erweitert den eigenen Gebetshorizont enorm.

Die „Neues Leben Bibel zum Beten“ ist deshalb viel mehr als nur eine weitere Bibelausgabe, sondern ein prall gefüllter Werkzeugkasten, der mit seiner Fülle an Themen und Interpretationen auf den ersten Blick fast schon überfordernd wirkt, aber genau deshalb auch für den langzeitlichen Einsatz gedacht ist.

Die vielen Vorschläge, wie Gebet gelesen und gelebt werden kann, sind unheimlich bereichernd, hier geht es nach dem Motto: alles kann, nichts muss. Und es ist so gut wie sicher: Wer sich mit dieser Bibel beschäftigt, der wird auch „seinen“ Zugang zu Gott finden.

Leseprobe (PDF)

Von Karin Engel