Verena Keil (Hrsg.): Ein Weihnachts-Licht für dich

Wie das Gold auf dem Cover aus dem dunklen Blau heraus leuchtet, so möchte das kleine Buch Lichter in der Weihnachtszeit aufleuchten lassen. Dafür wählte Verena Keil Kurzgeschichten, Gedichte, Liedtexte oder Gedankenspaziergänge verschiedener meist christlicher Autoren aus. Die Beiträge wurden zum größten Teil anderen Veröffentlichungen entnommen und für dieses Buch neu zusammengestellt. Der längste nimmt knapp zehn Seiten ein, die meisten sind aber deutlich kürzer. Es gibt vieles von zeitgenössischen Schriftstellern, aber auch etwas von historischen zu lesen.

Die Zusammenstellung erscheint mir vielfältig und abwechslungsreich. Insgesamt 34 Texte gehen auf die verschiedensten Aspekte der Weihnachtszeit ein und regen dazu an, sich tiefer mit der Bedeutung des Festes auseinanderzusetzen. Der Geist der Weihnacht wird durch einen Streifzug durch Themen eingefangen wie: Geschenke, Erinnerungen, Verletzlichkeit, Wunder, Traditionen, Heimat, Kindsein, Armut, Stille oder Engel.

Den Text meines Lieblingsautors kannte ich schon aus einem anderen Buch, was mich etwas enttäuschte, schließlich hatte ich dieses Buch deswegen ausgesucht. Aber es gab immer wieder einen Beitrag, der mich berührte oder in wohlige Weihnachtsstimmung versetzte. Am besten gefielen mir die wahren Begebenheiten, in denen Gott jemanden auf besondere Weise versorgt oder zu Weihnachten beschenkt hat. Das macht mir Hoffnung, dass sich die Weihnachtsbotschaft – wie Gott in die Unvollkommenheit der Menschen hineinkommt – auch heute noch ereignet.

Das Buch eignet sich meiner Meinung nach gut als kleines Geschenk in der Vorweihnachtszeit sowohl für christlich geprägte Leser als auch für solche, die dadurch auf den eigentlichen Sinn von Weihnachten aufmerksam werden können.

Von Judith Böttcher

Leseprobe (PDF)