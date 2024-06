Branan Murphy: Life is Hard. God is Good.

Henry Branan Murphy aus Georgia begann erstmals in der Highschool Songs zu schreiben. Mittlerweile beweist der 38-Jährige sein Können als Popsänger, Komponist und Produzent. Die Streichinstrumente auf seinem neuen Album verdienen besondere Erwähnung. „Life is Hard. God is Good.“ bietet einen abwechselnd tänzerischen und ruhigen Rhythmus.

Bereits im Albumtitel verkündet Murphy seinen Glauben unmissverständlich und zieht das in den Lyrics durch. Am besten gefällt mir der Song „Still“, bei dem es darum geht, dass wir uns manchmal Sorgen machen („I can‘t deny my worry“), Gottes Wirken unsichtbar bleibt („I can‘t see the page that you‘re writing“) und wir dennoch im Vertrauen auf ihn still werden dürfen („I should just be still […] You‘re still in control“).

reingehört_Kezia Weber