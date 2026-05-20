Elevation Worship: So be it

Die US-amerikanische Lobpreis-Band Elevation Worship hat mit ihrem neuen Album »So Be It« ein kraftvolles Live-Worship-Album geschaffen. Es wurde in der Elevation Church in North Carolina aufgenommen.

Die Gemeinde vor Ort ist ein präsenter Teil der Produktion und trägt zur hohen Energie der Songs bei. Im Fokus der Lieder stehen Gottes Autorität, die Kraft seines Namens und seine Treue.

Wie ein roter Faden werden die Namen Gottes auf dem Album verkündet, was für klare Fokussierung sorgt, zugleich aber auch zu inhaltlichen Wiederholungen führt. Die dynamische Live-Umsetzung und die mitreißende Stimmung stechen hervor, wodurch das Album durch Leidenschaft und Energie überzeugt.

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reingehört_Martha Deter

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