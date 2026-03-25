Jesus.de unterstützen!
- Werbung -

Lecrae – Reconstruction Second Story

MusikMusikkritik

Teil 2 von Lecraes Album RECONSTRUCTION ist über eine Stunde lang, und sowohl in Umfang als auch in Abwechslung breit gefächert. Rhythmische Trap Beats, Gangster-Rap (die Melodie betreffend) und Gospelchöre bieten Rap-Fans jede Menge Originalität. Aber: Es wirkt stellenweise etwas überladen.

Dieses Album ist nichts für Menschen, die Rapmusik nur entspannt im Hintergrund hören, während sie sich unterhalten oder entspannen wollen. Sowohl Lecreas Stimme, als auch seine Texte und die plötzlichen Genre- und Melodiewechsel innerhalb vieler Lieder fesseln den Hörer und verlangen nach aktivem Zuhören.

Die vielen Blasinstrumente im Hintergrund (Trompete, Saxophon etc.) vermitteln ein Gefühl von Freude und Erfolg. Aber das Album bietet instrumental noch mehr: Gitarre, E-Gitarre, Synth Melodien, ein „Hips don’t lie“-Sample, altmodischer 30er-Jahre Rauschen-Hintergrundgesang und Geige. 26 Songs voller Innovation.

Die Texte sind mehrsilbig gereimt, drastisch persönlich und radikal. Sie stehen eindeutig im Mittelpunkt des Albums. Abgesehen von der Betonung der Vergänglichkeit von Geld und Ruhm – „Watch, everything in gold chains Melt down everything in gold flames(„Sieh zu, wie alles in goldenen Ketten in goldenen Flammen schmilzt“ – in Holidaze) und Warnungen vor den hedonistischen Verlockungen des Teufels – handelt Reconstruction vor allem von Schuld und Erneuerung.

Lecrea erzählt offen von seinen Tiefpunkten: „Take another shot and pop a pill, don’t wanna face it,  […] Thought I had nobody, I was broken like a promise“ („nimm noch einen Shot, und eine Pille, will es mir nicht eingestehen […] ich dachte ich hätte niemanden – war so gebrochen wie ein Versprechen“), heißt es beispielsweise in „Living Water“. Aus der Verantwortung stiehlt er sich jedoch nicht:

But when I take a look in the mirror, The blood of Uriah’s on my hands ‚cause I’m that killer, Who had Bathsheba in his quarters, I’m that- who let Eve taste the fruit of death, I’m that sinner“ („Wenn ich in den Spiegel schaue ist das Blut von Urija an meinen Händen, denn ich bin der Mörder, der Batseba in seine Gemächer führte, ich bin das, was Eva die Frucht des Todes probieren ließ, ich bin dieser Sünder„) – aus „Die for the party“.

Das Album beinhaltet auch deutliche Kirchenkritik: Mega-Churches und der Fokus auf religiöse Vorschriften statt auf Christus sind Thema.

reingehört_Lina_Ellert

Hier klicken, um den Inhalt von Spotify anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Spotify.

„Spotify Embed: Reconstruction: Second Story“ direkt öffnen

Vielleicht auch spannend für dich:

Lecrae – Reconstruction (Teil 1)
O’Bros rappen mit Grammy-Gewinner Lecrae

ZUSAMMENFASSUNG

Ein Rohdiamant für Fans der christlichen Rap-Szene, aber überschattet von Lecraes Drang, sich in jedem Vers und in jedem Lied selbst übertreffen zu müssen.
4

Weitere Musiktipps

Junge Frau hört Musik und tanzt

Noch viel mehr Musiktipps, dazu Interviews, NEWS und Geschichten rund um das Thema christliche Musik findest du in unserem Musikmagazin.

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Ein Rohdiamant für Fans der christlichen Rap-Szene, aber überschattet von Lecraes Drang, sich in jedem Vers und in jedem Lied selbst übertreffen zu müssen.Lecrae – Reconstruction Second Story

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.