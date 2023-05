Outbreakband: Jesus

- Werbung -

Im Zentrum des neuen Albums der Outbreakband steht Jesus und das ist auch nicht zu überhören. In vielen Songs wird über ihn gesungen. Jesus wird in einigen Songs auch direkt angesprochen, weshalb die Liedtexte als gesungene Gebete verstanden werden können. In die Texte sind mitunter Bibelstellen eingebaut.

Dank der langsamen und ruhigen musikalischen Begleitung der Songs ist es einfach, in die Gegenwart Gottes einzutauchen. Die unterschiedlichen Stimmen machen das Album zudem sehr abwechslungsreich. Eine große Ermutigung und Erinnerung daran, dass es sich lohnt, sein Fundament auf Jesus zu bauen. Klare Hörempfehlung!

Für Fans von: Danny Plett, Andrea-Adams Frey, Johannes Falk, Lothar Kosse, Anja Lehmann

reingehört_Helen Moos