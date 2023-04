Shine: RADIANT

- Werbung -

Nur zehn Minuten braucht Shine, um Eindruck zu hinterlassen. Der US-Rapper nigerianischer Herkunft ist gerade mal 21 Jahre alt und veröffentlicht schon jetzt Songs mit Größen wie 1K Phew („NOT PLAYING“). Der Künstler, der vor einem Jahr sein Debütalbum rausbrachte, will seine Geschichte erzählen und Gott alle Ehre geben.

Seinen Texten, die von vielfältigen Beats untermauert werden, ist anzumerken, dass er nichts verstecken und sein Herz teilen will. Direkt zu Beginn macht er klar, dass er am Boden war, jetzt aber weiß, dass nur Gott seinen Wert definiert („REVERSE“). Die EP läuft auf das große Finale „CHAMPIONS“ zu, seinem bislang erfolgreichsten Song. Trotz all der Probleme in seinem Leben ist er dankbar, denn er weiß: Gottes Gnade hat gesiegt! Reinhören lohnt sich.

Für Fans von: FOEVA, Lecrae, 1K Phew, Trip Lee, Wande

reingehört_Florian Acker