Reed Deming: Honest Prayers

Authentische Texte und eine hoffnungsschenkende Message. Reed Deming behandelt Themen wie Zweifel, Einsamkeit und Ängste auf eine sensible Art und Weise. Textlich ist der 23-jährige Musiker dabei keineswegs erdrückend, denn er rückt den Fokus auf Gottes Liebe und Vergebung. Der seit drei Jahren bekennende Christ zeigt, welchen Unterschied Jesus in unserem Leben macht, und stellt seine Sehnsucht nach Gott in Tracks wie „find me“ emotional dar.

Die Refrains gehen durch Wiederholungen und einer klaren Musikstruktur ins Ohr und bescheren den ein oder anderen Gänsehautmoment. Dafür setzt er am Anfang auf akustische Gitarrenbegleitung und legt mit eingespielten Stimmlagen in den Refrains und abwechslungsreichen Beats nach. Ein dynamisches Pop-Album, das wertvolle Messages, wie die prägende Line „you are more“, vermittelt und nachklingen lässt.

reingehört_Martha Deter