Zauntee: We Already Won

Beim Reinhören in das Album „We Already Won“ wird schnell klar, dass hier Anbetung über die klassische Lobpreismusik hinausgeht. Der amerikanische Rapper Zauntee beweist, dass Musik, unabhängig vom Genre, dazu dienen kann, Gott zu loben und zu preisen. Starke Worte werden untermalt von organischen Klängen und Beats. Mit seiner Musik ermutigt der Rapper Visionäre und auch diejenigen, die noch auf der Suche nach ihrer eigenen Vision sind, ihr Vertrauen und ihre gesamte Hoffnung auf Gott zu setzen.

Der Satz aus dem Song „Wartime“ ist mir besonders in Erinnerung geblieben: „Confidence is when you have the knowledge that it’s God winning.“ Hier wird für mich persönlich deutlich, wie gut es ist zu wissen, dass Gott bereits gesiegt hat, er unsere Stärke ist und wir uns auch in schwierigen Zeiten in unserem Leben an ihm festhalten dürfen. Die gesprochenen Passagen machen die Musik noch mal etwas persönlicher.

reingehört_Helen Moos