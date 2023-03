40 Jahre Christmas Rock Night – eine Zeitreise

Die Christmas Rock Night (CRN) war jahrzehntelang eine Institution in der christlichen Rockmusik-Szene in Deutschland. Im Mai findet ein „Reunion“-Konzert statt. Einige Wegbegleiter schauen zurück.

- Werbung -

Klaus Depta, Rundfunk-Journalist und Musik-Experte:

Nicht zuletzt aufgrund grandioser Konzerte von Split Level auf der CRN in Ennepetal habe ich 2001 mein Buch über christliche Rock- und Popmusik „Holy Fire“ genannt. In meiner Dissertation „Rock- und Popmusik als Chance“, veröffentlicht 2013, habe ich die CRN als eines der wichtigsten christlichen Festivals mit aufgenommen.

Mit den Electrics und Heaven Bound habe ich selbst mehrere Konzerte für das Bistum Fulda veranstaltet. Heaven Bound brachten beim ersten Mal ohne Absprache eine noch unbekannte christliche Sängerin mit, die bis heute die Leute begeistert: Judy Bailey.

Pete Cole, Administrator der Split Level Facebook-Gruppe:

Ich habe die Band Split Level zum ersten Mal im August 1984 gesehen, an meinem 16. Geburtstag auf dem Greenbelt-Festival. Es war reiner Zufall, dass ich an einer kleinen Bühne vorbeikam, aber was ich da sah und hörte, war für den Teenager Pete lebensverändernd.

Ich verliebte mich sofort in ihren hymnischen und wunderschönen U2/Big Country/Alarm-beeinflussten Sound, der auch heute noch, im Alter von 54 Jahren nachhallt. Ich hatte das Glück, Split Level in den folgenden Jahren viele Male spielen zu sehen. Ich bewundere immer noch all ihre verschiedenen Besetzungen und Alben und werde natürlich bei der CRN Reunion „One More Song“ in der ersten Reihe stehen.

Adrian Thompson, Sänger und Gitarrist von Split Level (lebt seit langem in den USA und arbeitet bei Bethel Music):

Das Lied „Holy Fire“ habe ich geschrieben, bevor ich mit Rob und Gary zusammenspielte. Es entstand in Milton Keynes in England. Der Song war ursprünglich als langsame, atmosphärische Hymne gedacht. Erst als wir in den Proberaum gingen, haben wir ihn schneller gespielt, so wie er heute bekannt ist. Dieses Lied Jahr für Jahr bei der CRN zu spielen, ist definitiv eine großartige Erinnerung! Es ist ein Aufruf an uns, alles, was wir sind und was wir aufbauen, in Gottes Hände zu legen und es zu etwas werden zu lassen, das ihm die Ehre gibt!

- Weiterlesen nach der Werbung -

Die CRN war immer ein besonderer Ort für uns. Das verrückteste Ereignis war wohl das Jahr, als Gary und ich am Tag vor der CRN anreisten und Rob am Tag der Veranstaltung kommen wollte. Aber an diesem Morgen gab es in Großbritannien einen Schneesturm und Robs Flug wurde annulliert. Wir schnappten uns Frank-Willy Dursthoff, den Schlagzeuger von Ajar, die uns ein paar Mal begleitet hatten. Wir mussten ihm Backstage ein paar Songs beibringen, bevor wir die Songs spielen konnten! Frank war großartig, auch wenn wir Rob schon vermisst haben.

Sammy Horner, Sänger und Bassist von The Electrics, heute als Duo Sammy & Kylie Horner (The Sweet Sorrows) und als Kinderbuchautor aktiv:

Die CRN war einer der Höhepunkte in den 30 Jahren, in denen ich Musik mache. Bei unserem ersten Auftritt beendeten wir das Konzert mit dem Song „The Blessing“ und das gesamte Publikum sang den Refrain mit. Bis zu diesem Zeitpunkt war mir nie wirklich bewusst geworden, dass das Publikum unsere Musik so ernsthaft wahrnahm, auf die Texte hörten und die Musik mit nach Hause nahmen, damals ja als Kassette oder Vinyl.

Die CRN hat The Electrics nicht nur auf dem Festland in Europa, sondern auch in den USA bekannt gemacht. Das US-amerikanische Plattenlabel 5 Minute Walk hat uns in Ennepetal spielen hören und wir haben daraufhin einen Vertrag abgeschlossen. Ohne diese Veranstaltung wären wir nie an so vielen Orten auf der ganzen Welt auf Tournee gewesen! Aber nirgendwo haben wir so oft gespielt wie in Ennepetal.

Ant Parker, Sänger und Gitarrist von Why?, heute in Kirchenmusik-Projekten und bei der Band Bright Lights Collective aktiv:

Why? wurden 1994 eingeladen, auf dem Frankfurter Folk-Festival zu spielen. Das war unser erster Auftritt außerhalb Großbritanniens. Dies war ein entscheidender Punkt in der Karriere der Band, da wir Kontakte zu anderen Bands und zu vielen Leuten in der deutschen Musiklandschaft knüpfen konnten. Viele Jahre lang, Mitte bis Ende der 90er Jahre, spielten Why? mehr Konzerte in Deutschland als im restlichen Europa und unsere Alben waren nirgendwo so gefragt wie in Deutschland.

Einer der Höhepunkte vieler Jahre waren die Wochenenden der CRN. Die Band blieb immer für das ganze Wochenende vor Ort und genoss die anderen Bands auf dem Festival. Why? löste sich 1999 nach zehn Jahren auf. Die CRN Reunion „One More Song“ wird das dritte Mal nach der ursprünglichen Bandauflösung sein, dass sich Why? für ein Reunion-Konzert wieder zusammenfindet. Bisher einmal beim Greenbelt-Festival und einmal beim CRN-Ableger „Legends of Rock“ und jetzt wieder in Ennepetal.

Hintergrund: Sieben beliebte christliche Bands aus der 40-jährigen Geschichte der Christmas Rock Night (CRN) kehren am 6. Mai 2023 in Haus Ennepetal auf die Bühne zurück. HB, Split Level, The Electrics, Why?, Paul Colman, Seeker’s Planet und Heaven Bound spielen noch einmal ihre bekanntesten Songs. Fast alle Bands treten in Originalbesetzung auf. Eine Zeitreise in die große Ära der christlichen Rockmusik. „One More Song“, das CRN Zugaben-Konzert.