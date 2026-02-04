Ukraine: Bibeln als Hoffnungsbringer

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine vor vier Jahren hat die dortige Bibelgesellschaft rund 1,6 Millionen Bibeln an die Bevölkerung verteilt. Die Nachfrage ist ungebrochen hoch.

Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine vor vier Jahren wurden dort mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland rund 1,6 Millionen Bibeln weitergegeben. Dies seien pro Tag etwa 1.000 Exemplare, sagte der Leiter der Ukrainischen Bibelgesellschaft, Oleksandr Babiychuk, laut einer Mitteilung vom Dienstag der Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart. Das Erstaunliche sei, dass der Bedarf nicht abnehme, sondern immer größer werde, sagte Babiychuk.

Neben Bibeln in altersgerechten Ausgaben für Kinder und Erwachsene hilft die Deutsche Bibelgesellschaft in den Kriegsgebieten nach eigenen Angaben mit verschiedenen Hilfsgütern und seelsorgerlichen Angeboten. So begleiten Babiychuks Kolleginnen und Kollegen Menschen, die vom Krieg und seinen Folgen traumatisiert wurden. Er selbst lebt in Cherson, einer Oblasthauptstadt, die 2022 monatelang unter russischer Besatzung stand. Zu dieser Zeit wurde die Strom- und Wasserversorgung lahmgelegt. Ein Jahr später sprengten russische Besatzungskräfte den Kachowka-Staudamm und überfluteten die Stadt. Auch heute liegt sie nur wenige Kilometer von russischen Stellungen entfernt. „Fast jede ukrainische Familie trägt Schmerzen und Verluste, auch unsere Mitarbeitenden sind betroffen“, so Babiychuk. „Der Weg zur Kirche, zum Bäcker oder zum Arzt – alles ist durch Drohnen- und Raketenbeschuss potenziell gefährlich“.

Die allgegenwärtige Bedrohungslage führe aber auch zu einer neuen Offenheit. „Menschen suchen nach Ermutigung, nach Halt, nach einer Kraftquelle, die ihnen hilft, überhaupt weiterzuleben“, erklärt Babiychuk. „Und sie entdecken die Bibel als verlässliche, lebendige Quelle der Hoffnung“. Diese Quelle sei für die Bevölkerung zuverlässiger als politische Versprechen. „Die Bibel ist keine menschliche Idee – sie ist Gottes Wort, eine unerschöpfliche Quelle der Kraft. Und deshalb schenkt sie in jeder Situation Hoffnung, die trägt“.

Hier kann für die Weltbibelhilfe der Deutschen Bibelgesellschaft gespendet werden.