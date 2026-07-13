Pakistan: Muslime verhindern Angriff auf Christen

In der pakistanischen Millionenstadt Karachi drohte ein Blasphemievorwurf gegen eine christliche Mutter und ihren Sohn in Gewalt umzuschlagen. Zahlreiche Muslime stellten sich schützend vor die Häuser der bedrohten Familien.

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Wie Vatican News berichtet, wurde einer christlichen Mutter und ihrem Sohn vorgeworfen, Seiten des Korans entweiht zu haben. Daraufhin versammelten sich Tausende Menschen in der Wohngegend der Familie. Nach Angaben der Katholischen Kommission für Gerechtigkeit und Frieden (CCJP) der Erzdiözese Karachi kam es zu Sachbeschädigungen und ersten Angriffsversuchen. Zahlreiche christliche Familien verschanzten sich demnach aus Angst in ihren Häusern. Polizei und weitere Sicherheitskräfte verhinderten eine weitere Eskalation und sicherten die betroffenen Häuser, heißt es.

Bemerkenswert sei der Einsatz muslimischer Religionsvertreter gewesen, heißt es. Gemeinsam mit Politikern und Seminarstudenten stellten sie sich schützend vor die Häuser christlicher Familien und appellierten an die Menge, keine Selbstjustiz zu üben. Pater Shahzad Arshad, Direktor der katholischen „Kommission für Gerechtigkeit und Frieden“ der Erzdiözese Karachi, würdigte das entschlossene Handeln: Gemeinsam hätten alle Beteiligten Menschenleben geschützt und eine neue Welle sektiererischer Gewalt verhindert. Islamische Religionsführer riefen die Imame der Region zudem auf, ihre Freitagsgebete den Themen religiöse Harmonie und Rechtsstaatlichkeit zu widmen.

Abgeschlossen ist der Fall jedoch noch nicht. Die Polizei leitete Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Blasphemiefall ein. Christliche und muslimische Vertreter forderten in einer gemeinsamen Erklärung eine umfassende, unparteiische und rechtsstaatliche Untersuchung. Schuld oder Unschuld müsse ausschließlich im Rahmen eines ordentlichen Gerichtsverfahrens festgestellt werden.

>>> Christenverfolgung in Pakistan (Open Doors)

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