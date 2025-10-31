Weltrekord verloren: Sagrada Família überragt Ulmer Münster

135 Jahre lang stand der höchste Kirchturm der Welt in Ulm. Jetzt ist die Sagrada Família in Barcelona „spitze“ – und soll noch höher werden.

Die Sagrada Família in Barcelona hat das Ulmer Münster als höchsten Kirchturm der Welt abgelöst. Dies berichtet die Tagesschau. Mit dem ersten Kreuzsegment auf dem zentralen Turm erreiche die Basilika nun 162,91 Meter – und überragt damit den bisherigen Rekordhalter aus Baden-Württemberg um mehr als einen Meter.

Das Kreuzsegment sei in Bayern gefertigt worden. Nach Fertigstellung soll das Kreuz 17 Meter hoch und 13,5 Meter breit sein. Die Hülle aus glasierter Keramik und Glas soll Licht reflektieren und extremen Wetterbedingungen trotzen. Die offizielle Einweihung des Turms Jesu Christi ist für den 10. Juni 2026 geplant – dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí. Der Bau der Kirche begann 1882, Gaudí arbeitete über 40 Jahre daran. Die vollständige Fertigstellung der Basilika wird in den 2030er-Jahren erwartet.