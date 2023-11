Bahnhofsmission am Zoo öffnet für obdachlose Menschen

Die Berliner Bahnhofsmission am Zoo bietet obdachlosen Menschen eine warme Mahlzeit, Gespräche und einen Platz im Warmen an. Zusätzlich gibt es Notunterkünfte und Kältebusse.

Ab sofort können obdachlose und wohnungslose Menschen in der Berliner Bahnhofsmission am Zoo wieder drinnen eine warme Mahlzeit bekommen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Mitarbeitenden mehr als drei Jahre Getränke und Lebensmittel nur am Fenster ausgegeben. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun wieder enger mit den Menschen in Kontakt treten können und bei sinkenden Temperaturen neben Essen und Getränken noch einen weiteren Ort zum Aufwärmen anbieten können“, sagt sagt Michael Kraft, Fachsbereichleiter Bahnhofsmission bei der Berliner Stadtmission. „Je 45 Minuten dürfen dann die rund 30 Gäste gleichzeitig verweilen, dann kommen die nächsten herein.“

- Werbung -

Zusätzlich bietet die Berliner Stadtmission in verschiedenen Stadtteilen insgesamt 298 Schlafplätze in Notunterkünften für Obdachlose an, heißt es in einer Pressemitteilung. Ab 20 Uhr gebe es zudem eine frisch gekochte Mahlzeit und heiße Getränke. Außerdem sind Kältebusse im Einsatz. Ganzjährige Projekte wie die Kleiderkammer, die Ambulanz für Menschen ohne Krankenversicherung oder die Clearingstelle sind auch im Winter für obdachlose Menschen geöffnet.