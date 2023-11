Pakistan: Christen sollen künftig als „Volk des Messias“ bezeichnet werden

Der oberste Gerichtshof in Pakistan hat festgelegt, dass öffentliche Einrichtungen Christen künftig als „Masihi“ bezeichnen sollen. Kirchenvertreter werten dies als positiven Schritt.

Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat eine weitreichende Anordnung für die christliche Gemeinschaft in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa (KP) erlassen. Wie das katholische Newsportal UCA-News berichtet, verpflichtet der Beschluss die Regierung und alle öffentlichen Einrichtungen, den Begriff „Esai“ (oder „Isai“) durch „Masihi“ zu ersetzen, wenn sie sich auf die christliche Gemeinschaft oder Bürger christlichen Glaubens beziehen. Die Maßnahme geht auf eine Petition von Samuel Payara zurück, der Vorsitzender des „Implementation of Minorities Rights Forum“ ist. Der Beschluss soll einen bedeutenden Wandel im Umgang mit der Anerkennung und Achtung der kulturellen und religiösen Identität der christlichen Gemeinschaften markieren.

- Werbung -

Der Unterschied zwischen den Bezeichnungen „Esai“ und „Masihi“

In Pakistan werden Christen häufig mit dem Urdu-Wort „Esai“ bezeichnet, abgeleitet von „Isa“, dem arabischen Wort, das im Koran für Jesus verwendet wird. Der Begriff „Esai“, der seit jeher zur Bezeichnung von Christen verwendet wird, hat unterdessen einen abwertenden Beigeschmack, der auf eine alte Kastendiskriminierung zurückgeht. Er wurde erstmals während der Kolonialzeit verwendet und bezieht sich hauptsächlich auf Menschen, die in der Straßenreinigung und anderen Berufen der unteren Kasten arbeiten. Seit vielen Jahren setzt sich die christliche Gemeinschaft Pakistans aktiv für die Verwendung von „Masihi“ als Bezeichnung in offiziellen Regierungsdokumenten und Mitteilungen ein. Der Begriff „Masihi“, der „Volk des Messias“ bedeutet, wird auch von den pakistanischen Christen akzeptiert und enthält weder ein negatives Urteil, noch impliziert er eine Demütigung der Menschen, auf die er sich bezieht.

The Edge Foundation: „Ein Schritt in Richtung Einheit“

Führende Vertreter und Unterstützer der christlichen Gemeinschaft begrüßten diese Entwicklung und sehen darin einen wichtigen Schritt zur Anerkennung und Achtung der kulturellen und religiösen Identität. Die Entscheidung, „Esai“ durch „Masihi“ zu ersetzen, wird als konkreter Versuch gesehen, Gefühle der Verachtung und diskriminierende Vorstellungen aus der Gesellschaft zu verbannen und ein harmonisches Zusammenleben zu fördern. Nach Ansicht der NGO „The Edge Foundation“ handelt es sich um einen wichtigen Schritt, der sich nach und nach auf alle öffentlichen, nationalen und regionalen Einrichtungen ausweiten wird. „Es ist ein Schritt in Richtung Einheit“ , so die NGO, „denn es handelt sich nicht nur um eine Änderung der Terminologie, sondern auch um ein Versprechen, die Mentalität zu ändern und die verschiedenen Identitäten zu respektieren, die Pakistans reiches Mosaik an Kulturen und Glaubensrichtungen ausmachen.“

In Pakistan, wo sich mehr als 90 Prozent der Menschen als praktizierende Muslime bezeichnen, gibt es laut der Volkszählung von 2017 rund 2,6 Millionen Christen (1,27 Prozent der Gesamtbevölkerung).